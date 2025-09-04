Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog: Organ nakli ve ölümsüzlük tartışması | Dış Haberler

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Pekin'de gerçekleşen askeri geçit töreni sırasında uzun yaşam hakkında ettikleri sohbet dikkati çekti.

İki lider törende yürüdükleri esnada konuştukları mikrofona kaydediliyordu. Kayıtlara göre Putin, Xi'ye biyoteknolojideki yenilikler sayesinde sonsuz yaşamın bile mümkün olabileceğini öne sürdü.

Bu diyalog, Putin için bir Mandarin Çincesi tercümanı ve Xi için bir Rusça tercümanı tarafından aktarıldı.

Xi'nin tercümanının Rusça olarak, "Geçmişte 70 yaşın üzerinde olmak nadirdi ve bugünlerde 70 yaşında hala genç olunduğu söyleniyor" dediği duyuldu.

"ÖLÜMSÜZLÜĞE ULAŞILABİLİR"

Putin'in Mandarin Çincesi tercümanı da şunları söyledi: "Biyoteknolojinin gelişmesiyle birlikte insan organları sürekli olarak nakledilebilir ve insanlar giderek daha genç yaşayabilir, hatta ölümsüzlüğe ulaşabilir."

Xi'nin tercümanı daha sonra şunları söyledi: "Tahminlere göre bu yüzyılda 150 yaşına kadar yaşama şansı da var."

Putin'in daha sonra Rus medyasına verdiği demeçte bu sözlerini tekrarladığı bildirildi. Rus TASS haber ajansının haberine göre Putin, "Modern iyileşme yöntemleri, tıbbi yöntemler, hatta organ nakli gibi cerrahi yöntemler, insanlığın aktif bir yaşam sürmesini bugün olduğundan daha uzun süre ummasını sağlıyor. Ortalama yaş ülkeden ülkeye farklılık gösterse de yaşam beklentisi önemli ölçüde artacak." dedi.