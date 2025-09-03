Habertürk
        Habertürk Türkiye'nin en büyük cemevinde: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak

        Habertürk Türkiye'nin en büyük cemevinde: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak

        Arsası MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından bağışlanan Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'nin inşası sürüyor. Külliyenin açılışını 29 Ekim'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapması bekleniyor. Peki çalışmalar nasıl devam ediyor? Cemevinin mimarisi nasıl tasarlandı? Hangi alevi geleneklerine yer verildi? Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi.

        Giriş: 03.09.2025 - 15:18 Güncelleme: 03.09.2025 - 16:06
        Türkiye'nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arsasını Aralık 2022'de Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’na bağışladı. Yaklaşık bir yıl sonra Eylül 2023’te Nevşehir Hacıbektaş’ta hummalı bir çalışma için kollar sıvandı. 2023 sonunda Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'nin temelleri atıldı.

        “BAHÇELİ MADDİ DESTEKTE DE BULUNDU”

        MHP lideri sadece arsasını bağışlamakla kalmadı. İnşaat için maddi destekte de bulundu. Külliyenin inşaatı ise devam ediyor. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, çalışmaları Habertürk'e anlattı.

        “BEN SİZE ARSAYI VERİYORUM, SİZİ YALNIZ BIRAKACAĞIMI DÜŞÜNMEYİN”

        MHP Lideri Bahçeli’nin arsayı bağışlamasına ilişkin Şahin, “Doğusuyla Batısı, kuzey ve güney. Etnik yapınız ve inançsal yapınız önemli değil. Çünkü hünkar diyor ki ‘72 millete bir nazardan bakmayan bizden değildir. ‘Siyaset polemik konusu olmaması için benim ismimi asla vermeyin’ dedi. ‘Ben dedi size arsayı veriyorum ama sizi yalnız bırakacağımı düşünmeyin. Çünkü bu projeyi Türkiye’de yaşayan halkların bir arda yaşamasını sağlayacak proje olmasın istiyorum dedi.’” diye konuştu.

        “KARDEŞLİĞİMİZİN BÜYÜMESİNİ ARZU EDİYORUZ”

        Şahin, “Amacımız birlik canların birleşmesi lazım. Kimsenin makamı, mevkisi, rengi, cinsiyeti bizim için önemli değil. Candır o hakkın lütfudur. Kardeşliğimizin büyümesini arzu ediyoruz.” dedi.

        KÜLLİYENİN 4 KAPISI

        Külliyedeki neredeyse her noktanın her köşenin bir anlamı var cem salonundaki 12 kolon ve cam tavandaki 12 köşe, Alevi Bektaşi inancındaki 12 imamı simgeliyor. Külliyenin 4 ana kapısı bulunuyor. Bu dört kapı Alevi Bekteşi inancındaki şeriat tarikat marifet ve hakikat makamlarını simgeliyor. İnanca göre her kapı parasında on makam olmak üzere toplam 40 makam var buna istinaden de küllün girişine 40 tütün yerleştirildi.

        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA AÇILMASI PLANLANIYOR

        Külliyede ziyaret edenlerin konaklayabileceği bölüm, Alevilik-Bektaşilik ve bilimsel çalışmalarla ilgili kaynakların bulunduğu büyük bir kütüphane, konferans ile sosyal tesisler olacak. Külliyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanıyor.

