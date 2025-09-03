Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk: İlk kez çok taraflı diplomatik bir etkinlikte yer aldı | Dış Haberler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'deki askeri geçit törenine katılarak ilk kez çok taraflı, uluslararası diplomatik bir etkinlikte boy gösterdi.

Kim, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak üzere Pyongyang'dan özel zırhlı trenle Çin'e geldi.

Çin devlet medyasınca paylaşılan video ve fotoğraflarda, Kuzey Kore liderinin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'nin sol tarafında durduğu görüldü.

Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sonra yabancı konukların yer aldığı podyuma çıkan ikinci lider oldu.

Kuzey Kore'de Kim ailesinin üçüncü neslinden Kim, böylece ilk kez çok taraflı, uluslararası diplomatik bir etkinliğe katılmış oldu.

Arşiv kayıtlarına göre Kim, ABD'nin New York kentinde her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmış değil.

KIZI DA HEYETTE

Kuzey Kore heyetinde, Kim'in 12 yaşında olduğu tahmin edilen kızı Kim Ju Ae, Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ve bazı üst düzey yetkililer yer aldı.

Kim Ju Ae'nin, dünya liderlerinin katıldığı büyük bir toplantıda yer alması, uluslararası basında "Kim'in halefi" olarak değerlendirilmesine yol açtı.

Kim'in büyükbabası, Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri kabul edilen Kim Il-Sung, ilk kez 1959'da Pekin'de bir askeri geçit törenine katılmıştı. SEUL İLE "NADİR" TEMAS Yonhap ajansına göre, tören kapsamında Pekin'de bulunan Güney Kore Parlamento Başkanı Woo Won-shik, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi. Güney Kore basınında bu görüşme, Seul ve Pyongyang yönetimi temsilcilerini bir araya getiren "nadir" bir temas olarak nitelendirildi. ÖNCEKİ YURT DIŞI ZİYARETLERİ Kim, 2011'de Kuzey Kore liderliği görevine başlaması sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Mart 2018'de Çin'e yapmıştı. REKLAM 2018'de 3 kez Çin'e, birer kez Güney Kore ve Singapur'a giden Kim, 2019'da birer kez Çin, Vietnam, Rusya ve Güney Kore'yi ziyaret etmişti. Kim, 2023'te Rusya'ya ve 2-3 Eylül'de de Çin'e ziyaret gerçekleştirdi. Ocak 1984 doğumlu Kim Jong-un, 2011 yılından beri uluslararası arenada Kuzey Kore lideri olarak tanımlanıyor.