        Güzide Duran, dert yandı: Boşanamıyorum

        Güzide Duran, dert yandı: Boşanamıyorum

        Fikret Orman ile aşk yaşayan Güzide Duran, yaptığı açıklamada eşi Adnan Aksoy'dan boşanamadığı için dert yanarak; "Özel hayata sahip olma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 13:07 Güncelleme: 03.09.2025 - 13:07
        "Boşanamıyorum"
        İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan emekli manken Güzide Duran, birkaç aydır, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor.

        Güzide Duran ile Fikret Orman, önce İstanbul'da bir mekân çıkışı, ardından da Bodrum'da görüntülendi.

        Güzide Duran, yasak ilişki yaşadığı yönündeki eleştirilere isyan etti.

        "HAYATIMA DEVAM ETMEMEM İÇİN HER ŞEY YAPILIYOR"

        Güzide Duran, sosyal medyada yer alan eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, Adnan Aksoy'dan boşanma sürecinin zorlu geçtiğini belirtti. Duran; "Uzun zamandır şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmaya çalıştığım ve maddi olarak hiçbir talebim olmadığı halde istemediğim, çocuklarım dışında bana kötü hatıralar bırakan bir evlilikte, adeta zorla tutulmaya çalışılıyorum" dedi.

        Güzide Duran, boşanma davasında adeta esir kaldığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum. Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Yaşama ve özel hayata sahip olma hakkımı sonuna kadar kullanıp bir an evvel boşanmayı umut ediyorum.

        Güzide Duran ile Adnan Aksoy, 2008'de evlendi.
        #Güzide Duran
        #fikret orman
        #adnan aksoy

