Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
Ağustos ayının enflasyon verileri açıklandı, buna göre eylül ayında uygulanabilecek tavan kira zam oranı yüzde 39,62 olarak ortaya çıktı
Giriş: 03.09.2025 - 10:02 Güncelleme: 03.09.2025 - 10:02
TÜİK, ağustos ayının enflasyon verilerini duyurdu.
12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı.
Buna göre; eylül ayında konutlarda ve ticari gayrimenkullerde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 39,62 oldu.
