Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.877,52 %-3,57
        DOLAR 41,1658 %0,06
        EURO 47,9265 %0,00
        GRAM ALTIN 4.680,76 %0,13
        FAİZ 39,97 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 53,95 %-0,34
        BITCOIN 110.788,00 %-0,57
        GBP/TRY 55,0650 %-0,10
        EUR/USD 1,1634 %-0,05
        BRENT 68,94 %-0,29
        ÇEYREK ALTIN 7.653,04 %0,13
        Haberler Ekonomi Teknoloji Google, Chrome'u satacak mı? ABD'de federal mahkeme karar verdi - Teknoloji Haberleri

        ABD'de federal mahkemeden Google kararı

        ABD'de federal mahkeme, Google'a karşı açılan antitröst davası kapsamında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığına hükmetti. Şirketin nitelikli rakipleriyle belirli arama endeksi ve kullanıcı etkileşimi verilerini paylaşmasına hükmedilen kararda bunun da rekabeti teşvik edeceği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 08:34 Güncelleme: 03.09.2025 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Google, Chrome'u satacak mı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Washington DC Bölge Mahkemesi, ABD Adalet Bakanlığının Google'ın Chrome'u satmaya zorlanması talebine ilişkin kararını verdi.

        ZORUNLU SATIŞ TALEBİ "AŞIRIYA KAÇMAK" OLARAK İFADE EDİLDİ

        Kararda, şirketin Chrome'u elden çıkarmak zorunda kalmayacağı, mahkemenin de nihai kararına Android işletim sisteminin koşullu olarak elden çıkarılmasını dahil etmeyeceği bildirildi.

        Google'ın bunları herhangi bir yasa dışı kısıtlama uygulamak için kullanmadığına işaret edilen kararda, davacıların bu varlıkların zorla elden çıkarılmasını istemekle "aşırıya kaçtığı" ifade edildi.

        Kararda, şirketin bazı uygulamalarının cihazlara önceden yüklenmesi veya yerleştirilmesi için dağıtım ortaklarına yaptığı ödemeleri durdurması gerekmediği belirtildi.

        REKLAM

        Şirketin nitelikli rakipleriyle belirli arama endeksi ve kullanıcı etkileşimi verilerini paylaşmasına hükmedilen kararda bunun da rekabeti teşvik edeceği kaydedildi.

        GOOGLE'A "ANTİTRÖST" DAVASI

        ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

        Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

        Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.

        Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.

        ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl kasım ayında da federal yargıçtan Google'ı Chrome internet tarayıcısını satmaya zorlamasını talep etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kastamonu yangını Ankara'yı etkiledi
        Kastamonu yangını Ankara'yı etkiledi
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Epstein'a dair dosyalar yayımlandı
        Epstein'a dair dosyalar yayımlandı
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        WSJ: Yapay zeka destekli dronlar Ukrayna'da kullanılmaya başladı
        WSJ: Yapay zeka destekli dronlar Ukrayna'da kullanılmaya başladı
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Habertürk Anasayfa