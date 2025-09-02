Habertürk
        Galatasaray İlkay Gündoğan transferini açıkladı: İşte mali detaylar! - Futbol Haberleri

        Galatasaray İlkay Gündoğan transferini açıkladı: İşte mali detaylar!

        Galatasaray, Manchester City'den İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yıldız futbolcuya senelik 4.5 milyon Euro maaş ödecenek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 21:33 Güncelleme: 03.09.2025 - 01:00
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon avro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon avro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir." denildi.

        34 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 54 maçta 5 gol attı.

        İlkay Gündoğan, Galatasaray ile resmi imzayı attıktan sonra GS Youtube'a açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli orta sahanın imza töreninde yaptığı açıklamalar;

        "HEP HAYAL KURUYORDUM"

        İlkay Gündoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

        "Çok mutluyum. İlk kez formayı giymek gerçekten güzel bir his. Dört gözle bu formayla başarı kazanmaya hazırım. Çocukken Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde televizyonda izliyordum. Hep bir hayal kuruyordum. Belki bir gün bana da nasip olur diye. O gün inşallah yakında gelecek. Umarım ki iyi futbol oynayarak, taraftarımıza zevk vererek başarılı olacağız."

        "Bana gösterdiğiniz sevgiden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray ailesinin bir parçası olmak çok özel bir duygu. Bizi tüm sezon boyunca en iyi şekilde destekleyin. Biz sahada sizin hırsınızı hissedersek daha çok geri vereceğiz. İnşallah beraber çok büyük başarılara imza atacağız."

