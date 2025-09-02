Habertürk
        Haberler Dünya AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro | Dış Haberler

        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro

        Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin bu sene savunma için toplamda 381 milyar euro harcayacağı ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 19:27 Güncelleme: 02.09.2025 - 20:12
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin bu yıl yapacağı toplam savunma harcamasının 381 milyar euroyla rekor seviyeye çıkacağı bildirildi.

        Avrupa Savunma Ajansı, AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarının ayrıntılı olarak değerlendirildiği "2024-2025 Savunma Verileri" başlıklı raporunu yayımladı.

        Raporda, 27 AB ülkesinin savunma harcamalarının toplamının 2024 yılında 2023'e kıyasla yüzde 19 artarak 343 milyar euroya ulaştığı ifade edildi.

        Geçen yıl yapılan toplam savunma harcamalarının AB ülkelerinin GSYH'sinin yüzde 1,9'una yükseldiğine işaret edilen raporda, bu artışın rekor düzeyde ekipman alımları ile araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımların artmasından kaynaklandığı belirtildi.

        Raporda, savunma yatırımlarının 2024'te ilk kez 106 milyar euroyu aşarak toplam harcamaların yüzde 31'ini oluşturduğu, bunun verilerin toplanmaya başlandığı süreçte tespit edilen en yüksek oran olduğu bilgisi verildi.

        Artış eğiliminin 2025 yılında da devam ettiği belirtilen raporda, bu yıl savunma yatırım harcamalarının 130 milyar euroya yaklaşmasının öngörüldüğü ifade edildi.

        AB ülkelerinin savunma harcamalarının toplamının bu yıl 381 milyar euroyla rekor düzeye ulaşacağı ve GSYH'nin yüzde 2,1'ini bulacağı bildirildi.

        Raporda, üye ülkelerin değişen güvenlik ortamına yanıt olarak askeri kapasitelerini geliştirmeye odaklandıkları, savunma ve caydırıcılık için gerekli askeri kapasiteye sahip AB üye devletlerinin, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek üzere harcanmalarını artırdıkları kaydedildi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

