İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'da!

Transferde bombaları bir bir patlatan Galatasaray, yeni yıldızı İlkay Gündoğan'a da kavuştu. Sarı-kırmızılıların Manchester City'den kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman orta saha, İstanbul'a geldi.

İlkay'ı taşıyan uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Galatasaraylı yöneticiler ve kalabalık bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan İlkay taraftarı selamlayarak üçlü çektirdi.

Almanya Milli Takımı’nın yanı sıra kariyeri boyunca Nürnberg, Borussia Dortmund, Barcelona ve Manchester City formaları giyen İlkay Gündoğan’ın sağlık kontrollerinin ardından önümüzdeki saatlerde Galatasaray'la sözleşme imzalaması bekleniyor.

İlkay'ın Galatasaray'dan yaklaşık 4.5-5 milyon Euro bandında net maaş kazanacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Manchester City'de 54 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

"GALATASARAY ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Havalimanında açıklamalarda bulunan İlkay, "Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalimdi. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz." dedi.

🎙️ İlkay Gündoğan: Başka teklifler oldu ama sıcak bakmadım. Galatasaray ile görüşmeler sezon sonunda başlamıştı. pic.twitter.com/VlUVFsNZgF — HT Spor (@HTSpor) September 2, 2025

REKLAM

"SANE İLE KONUŞTUM"

Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili de konuşan tecrübeli orta saha şu ifadeleri kullandı:

"Başka teklifler oldu ama sıcak bakmadım.Galatasaray ile mayıs sonu, haziran başı görüşmeye başladık. Biraz beklemek gerekti. Victor Osimhen ve Leroy Sane transferleri vardı.

Sane ile en son iki hafta önce görüştük, iyi arkadaşız ve beraber iyi oynuyoruz.

Okan Buruk ile iki gün önce görüştük. Sonra her şey hızlıca gelişti. Onunla da tanışmak için sabırsızlanıyorum.

Yuvama geldim, Galatasaray camiasının parçası olmak gurur verici. Galatasaray'a gelmek için bugünü çok bekledim çok."