        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi! - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi!

        Galatasaray'da uzun süredir gündemi meşgul eden kaleci transferi, Uğurcan Çakır'la anlaşılmasının ardından son buldu. 29 yaşındaki milli kaleci, sarı-kırmızılılara imza atmasıyla birlikte Türk futbol tarihine geçen isimlerden biri oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 09:16 Güncelleme: 02.09.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası birçok isimle transferde görüşen Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer ederek bu açığı kapattı.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki file bekçisi için bordo-mavililere 33+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

        • 3

          Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte milli eldiven, adını en pahalı transferler listesine üst sıralardan yazdırdı.

        • 4

          İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...

        • 5

          MOUSSA SOW

          Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        • 6

          RAUL MEIRELES

          Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        • 7

          YOUNES BELHANDA

          Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro

        • 8

          ERNEST MUÇİ

          Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro

        • 9

          MAURO ICARDI

          PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro

        • 10

          AL MUSRATI

          Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro

        • 11

          DIEGO CARLOS

          Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro

        • 12

          SOFYAN AMRABAT

          Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro

        • 13

          BRUMA

          Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro

        • 14

          EMMANUEL EMENIKE

          Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro

        • 15

          MBAYE DIAGNE

          Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro

        • 16

          DANIEL GUIZA

          Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro

        • 17

          NICOLO ZANIOLO

          Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro

        • 18

          CENGİZ ÜNDER

          Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro

        • 19

          GEDSON FERNANDES

          Benfica > Beşiktaş - 16 milyon Euro

        • 20

          JARDEL

          Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro

        • 21

          GABRIEL SARA

          Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro

        • 22

          DORGELES NENE

          Salzburg > Fenerbahçe - 18 milyon Euro

        • 23

          YOUSSEF EN-NESYRI

          Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro

        • 24

          KEREM AKTÜRKOĞLU

          Benfica > Fenerbahçe - 22.5 milyon Euro

        • 25

          ORKUN KÖKÇÜ*

          Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro

        • 26

          WILFRIED SINGO

          Monaco > Galatasaray - 30.7 milyon Euro

        • 27

          UĞURCAN ÇAKIR

          Trabzonspor > Galatasaray - 33 milyon Euro

        • 28

          VICTOR OSIMHEN

          Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro

        • 29

          *Orkun Kökçü'nün transferi 2026 yazında gerçekleşecek.

          Bu listede 10 milyon Euro ve üzerindeki futbolcular derlenmiştir.

