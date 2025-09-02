Uğurcan Çakır en pahalı transferler listesine girdi!
Galatasaray'da uzun süredir gündemi meşgul eden kaleci transferi, Uğurcan Çakır'la anlaşılmasının ardından son buldu. 29 yaşındaki milli kaleci, sarı-kırmızılılara imza atmasıyla birlikte Türk futbol tarihine geçen isimlerden biri oldu. İşte detaylar...
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası birçok isimle transferde görüşen Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer ederek bu açığı kapattı.
Sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki file bekçisi için bordo-mavililere 33+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte milli eldiven, adını en pahalı transferler listesine üst sıralardan yazdırdı.
İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...
MOUSSA SOW
Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
RAUL MEIRELES
Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
YOUNES BELHANDA
Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro
ERNEST MUÇİ
Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro
MAURO ICARDI
PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro
AL MUSRATI
Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro
DIEGO CARLOS
Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro
SOFYAN AMRABAT
Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro
BRUMA
Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro
EMMANUEL EMENIKE
Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro
MBAYE DIAGNE
Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro
DANIEL GUIZA
Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro
NICOLO ZANIOLO
Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro
CENGİZ ÜNDER
Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro
GEDSON FERNANDES
Benfica > Beşiktaş - 16 milyon Euro
JARDEL
Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro
GABRIEL SARA
Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro
DORGELES NENE
Salzburg > Fenerbahçe - 18 milyon Euro
YOUSSEF EN-NESYRI
Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro
KEREM AKTÜRKOĞLU
Benfica > Fenerbahçe - 22.5 milyon Euro
ORKUN KÖKÇÜ*
Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro
WILFRIED SINGO
Monaco > Galatasaray - 30.7 milyon Euro
UĞURCAN ÇAKIR
Trabzonspor > Galatasaray - 33 milyon Euro
VICTOR OSIMHEN
Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro
*Orkun Kökçü'nün transferi 2026 yazında gerçekleşecek.
Bu listede 10 milyon Euro ve üzerindeki futbolcular derlenmiştir.