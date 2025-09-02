Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi! Düzenli egzersiz yapmak mental sağlığınıza nasıl iyi geliyor?

Depresyon ve anksiyete ile başa çıkmak için ilaçlara ya da karmaşık tedavilere yönelmek zorunda değilsiniz. Uzmanlara göre, düzenli yapılan egzersiz ruhsal sağlığı korumada doğal ve güçlü bir yöntem. Sporun beyin kimyasından uyku kalitesine kadar birçok faydası bulunuyor!

DÜZENLİ EGZERSİZİN RUHA ETKİSİ

Egzersiz sadece fiziksel sağlığımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda zihinsel iyilik hâlimiz için de büyük bir destek sağlıyor. Yapılan araştırmalar, düzenli egzersizin depresyon ve anksiyete semptomlarını önemli ölçüde hafiflettiğini ortaya koyuyor. Beyinde mutluluk hormonlarının salgılanmasına yardımcı olan fiziksel aktivite, stresle baş etmede doğal bir yöntem olarak öne çıkıyor.

BEYNİN KİMYASINI DEĞİŞTİRİYOR

Spor sırasında vücut endorfin ve serotonin salgılıyor. Bu kimyasallar, ruh hâlini yükselterek daha enerjik ve pozitif hissetmemizi sağlıyor. Uzmanlara göre egzersiz, antidepresan etkisi gösterebilecek kadar güçlü bir biyolojik yanıt yaratıyor. Özellikle yürüyüş, koşu ve yüzme gibi aerobik egzersizler beyinde yeni nöron bağlantılarının oluşumunu teşvik ederek uzun vadede de fayda sağlıyor.

ANSİYETEYİ AZALTIYOR Düzenli spor, kaygı düzeyini azaltmada da etkili bir yol. Kalp atışlarını düzenleyen, nefes alışverişini dengeleyen egzersiz, vücudun “savaş ya da kaç” tepkisini sakinleştirmeye yardımcı oluyor. Böylece kişi, günlük hayatındaki stres faktörleriyle daha kolay başa çıkabiliyor. Ayrıca bedeni aktif tutmak, zihnin olumsuz düşüncelere saplanıp kalmasını da engelliyor. UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR Depresyon ve anksiyeteden en çok etkilenen alanlardan biri de uyku düzeni. Spor yapmak, uykuya dalmayı kolaylaştırıyor ve derin uyku evrelerini uzatıyor. Bu da hem zihinsel hem de fiziksel toparlanmayı hızlandırıyor. İyi bir uyku düzeni, ruhsal sağlığı korumada en temel etkenlerden biri. ÖZGÜVEN VE SOSYAL BAĞLAR Egzersiz sadece bireysel faydalarla sınırlı değil. Grup sporlarına katılmak, insanlarla etkileşim kurma fırsatı sunarak sosyal bağları güçlendiriyor. Kendi gelişimini görmek ve fiziksel ilerlemeyi fark etmek ise özgüveni artırıyor. Kısacası spor, kişinin kendine bakış açısını olumlu yönde değiştiriyor. Fotoğraf kaynak: IStock