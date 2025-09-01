İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde 2 kişi gözaltına alındı

İddiaya göre, 1 Eylül saat 00.00’da motosikletli 2 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Sarıyer’deki evinin önüne giderek burada görevli bulunan koruma polisine, “Savcı geldi mi”, “Savcı ne zaman gelir” şeklinde sorular yönelterek daha sonra buradan uzaklaştılar.

SUÇ KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

REKLAM advertisement1

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre şüpheliler 15 dakika sonra tekrar Başsavcının evinin önünden geçince burada bulunan polisler durumdan şüphelenerek GBT yaptı. Motosikletli 2 kişinin isimlerinin Taylan Ç. (22) ve Mustafa Emir K. (22) olduğu ve her ikisinin de suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin terör suçundan bir kaydı çıkmadı.

REKLAM

TERÖR BAĞLANTISI İNCELENİYOR

Gözaltına alınan 2 şüpheli Organize Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Ancak olayın terör bağlantısı olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine şüpheliler Terör Şube Müdürlüğü’ne sevk edildiler. Şüphelilerin ifade alma işlemleri devam diyor.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir