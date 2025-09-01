Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde 2 kişi gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in evinin önünde 2 kişi gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in oturduğu evin önüne motosikletle giderek sokakta görevli koruma polislerine Başsavcının evine gelip gelmediğini soran 2 kişi aynı yerden 15 dakika sonra tekrar geçince şüphe üzerine gözaltına alındı. Şüphelilerin 2'sinin de suç kaydı olduğu tespit edildi

        Giriş: 01.09.2025 - 20:43 Güncelleme: 01.09.2025 - 21:28
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        İddiaya göre, 1 Eylül saat 00.00’da motosikletli 2 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Sarıyer’deki evinin önüne giderek burada görevli bulunan koruma polisine, “Savcı geldi mi”, “Savcı ne zaman gelir” şeklinde sorular yönelterek daha sonra buradan uzaklaştılar.

        SUÇ KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre şüpheliler 15 dakika sonra tekrar Başsavcının evinin önünden geçince burada bulunan polisler durumdan şüphelenerek GBT yaptı. Motosikletli 2 kişinin isimlerinin Taylan Ç. (22) ve Mustafa Emir K. (22) olduğu ve her ikisinin de suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin terör suçundan bir kaydı çıkmadı.

        TERÖR BAĞLANTISI İNCELENİYOR

        Gözaltına alınan 2 şüpheli Organize Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Ancak olayın terör bağlantısı olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine şüpheliler Terör Şube Müdürlüğü’ne sevk edildiler. Şüphelilerin ifade alma işlemleri devam diyor.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

