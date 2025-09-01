Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor: Galatasaray'ın beklentisi 45 milyon euro!
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz transfer isteğini sürdürürken, Sarı-kırmızılı ekip ise 45 milyon euro seviyesinde bir teklifi değerlendirmeyi düşünüyor
- 1
Galatasaray'da son günlerin çok konuşulan ismi olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
- 2
Milli futbolcunun transfer talebinde geri adım atmadığı öğrenildi.
- 3
Yıldız futbolcunun ayrılık isteği vücut diline de yansırken, takım arkadaşlarıyla iletişiminin zayıflamaya başladığı kaydedildi.
-
- 4
Barış Alper'in yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
- 5
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 45 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncu için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde bu öneriyi değerlendirmeyi düşünüyor. Ancak Suudi Arabistan ekibi NEOM'un şu ana kadar bu rakamlara çıkmadığı aktarıldı.
- 6
Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 2 asist kaydetti.
-
- 7
Ligde oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda ise yer almadı.