        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor: Galatasaray'ın beklentisi 45 milyon euro! - Futbol Haberleri

        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor: Galatasaray'ın beklentisi 45 milyon euro!

        Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz transfer isteğini sürdürürken, Sarı-kırmızılı ekip ise 45 milyon euro seviyesinde bir teklifi değerlendirmeyi düşünüyor

        Giriş: 01.09.2025 - 12:28 Güncelleme: 01.09.2025 - 12:28
        • 1

          Galatasaray'da son günlerin çok konuşulan ismi olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        • 2

          Milli futbolcunun transfer talebinde geri adım atmadığı öğrenildi.

        • 3

          Yıldız futbolcunun ayrılık isteği vücut diline de yansırken, takım arkadaşlarıyla iletişiminin zayıflamaya başladığı kaydedildi.

        • 4

          Barış Alper'in yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

        • 5

          GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 45 MİLYON EURO

          Sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncu için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde bu öneriyi değerlendirmeyi düşünüyor. Ancak Suudi Arabistan ekibi NEOM'un şu ana kadar bu rakamlara çıkmadığı aktarıldı.

        • 6

          Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 2 asist kaydetti.

        • 7

          Ligde oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda ise yer almadı.

