Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"

İstanbul Sarıyer'de olay, 29 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu'nda eğlence mekanı olan Sezai Gülmez, şoföründen aracını hazırlamasını istedi.

"BENİ ÖLDÜRENE KADAR DEVAM EDECEK"

Olayla ilgili açıklama yapan Sezai Gülmez, "Dün seyahate çıkmak için şoförüme aracımı hazırlatmıştım. O sırada 5-6 el silah sesi duydum. Sonra inip baktığımda şoförüm vurulmuştu. Hemen ambulansı ve jandarmayı aradım. Güvenlik görevlileri ve ambulans geldi. Sonra şikayetçi olup ifadelerimi verdim. Bu evimin önünde olan ikinci saldırı. Bir de mekanımda, iş yerim de olmuştu. 2.5 içerisinde bana yapılan toplamda 3 saldırı. Bundan öndeki saldırılar Sarallar suç örgütü tarafından yaptırıldığı ortaya çıkmıştı, failleri de yakalanmıştı. Bu saldırıyı da Sarallar suç örgütü işledi. Bunu adım kadar iyi biliyorum. Bu konularda beni öldürene kadar devam edecek.

2.5 yıl içinde 3 kez silahlı saldırıya uğrayan Sezai Sönmez.

Benim 5 yaşındaki oğlum bu saldırıyı gördü. Bunlarla alıp veremediğim hiçbir şey de yok. Bunu da önce sosyal medyada da açıkladım yine söylüyorum. Bunlar benim işyerlerime çökmesine izin vermediğim için, sosyal medyadan daha önce cevap verdiğim için, kendilerini ağa paşa cellat olarak gördükleri için, benim bu sözlerimi ego ve gurur yapıp beni öldürmeye kafaya takmışlar. Bununla ilgili şikayetlerim var. Zaten istihbarat almıştım kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar. Ben devletin güvenlik görevlilerinin bunlara ulaşmasını istiyorum. Çünkü emri verenler, aracı kullandığı için bunlara hiçbir zaman ulaşılmıyor" dedi.