        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de yaptığı açıklamalarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi ve "Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.09.2025 - 14:20 Güncelleme: 01.09.2025 - 14:20
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz" açıklamasında bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmek hepimizin mesuliyeti.

        Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır.

        Türkiye'nin vizyonu tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesidir.

        Komşumuz Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz"

