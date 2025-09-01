Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin'de bir araya geldi. Görüşme öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e davette bulunarak, "En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz" dedi. Rus lider Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna krizindeki çabalarından dolayı teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 10:40 Güncelleme: 01.09.2025 - 11:06
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin'de bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Çin'de diplomatik temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Rus lider Putin ile bir araya geldi.

        Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan da katıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Davetim bakidir, en yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz. İlişkilerimiz sınamalardan etkilenmeden ilerliyor. Teknik görüşmelerimiz olumlu şekilde ilerliyor." dedi.

        Rus lider Putin de Ukrayna krizinin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinden önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya gelmişti.

        Yazı Boyutu
