        Haberler Dünya Washington Post: Trump'ın Gazze planında Filistinlerin tamamının başka yerlere gönderilmesi var | Dış Haberler

        Washington Post: Trump'ın Gazze planında Filistinlerin tamamının başka yerlere gönderilmesi var

        Washington Post, Gazze'de yaşanan insanlık dramında İsrail'e desteğini her koşulda yineleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının detaylarını yazdı. Buna göre, Trump yönetiminin "Savaş sonrası Gazze" planında, Gazze'de ABD gözetiminde bir tatil merkezi kurulması ve nüfusun tamamının belirli bir ücret karşılığında "gönüllü" olarak başka bölgelere yerleştirilmesi yer alıyor.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 08:37 Güncelleme: 01.09.2025 - 08:37
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarında binlerce masum Filistinli İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Washington Post, Gazze'de yaşanan insanlık dramında İsrail'e desteğini her koşulda yineleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının detaylarını yazdı.

        Washington Post gazetesinde yayımlanan ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "Savaş sonrası Gazze" planında, Gazze'de ABD vesayetinde bir tatil merkezi kurulması ve nüfusun tamamının belirli bir ücret karşılığında "gönüllü" olarak başka bölgelere yerleştirilmesi yer alıyor.

        Washington Post gazetesi, Gazze'de İsrail saldırıları sonrasında bölgenin statüsü konusunda Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı 38 sayfalık "Gazze yeniden inşa, ekonomik ivme ve dönüşüm mütevelliyeti (TRUST)" başlıklı belgenin detaylarını paylaştı.

        Buna göre plan, Trump'ın, bölgenin yönetimini ABD'nin devralarak en az 10 yıl yetkili olması görüşüne dayanıyor.

        Ayrıca planda bölgenin turistik bir tatil ve ileri teknoloji üretim merkezi haline getirilmesi öngörülüyor.

        TRUMP'IN SKANDAL PAYLAŞIMI

        Şubat ayında "Gazze'yi devralma planı" ve ABD'nin Gazze'ye sahip olacağı yönündeki açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkanı Trump, Gazze planına dair skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

        İsrail'in saldırıları altında insanlık dramının yaşandığı Gazze'nin geleceğine ilişkin hayali paylaşımda bulunan Trump'ın videosunda Elon Musk ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yer almıştı.

        İsrail'in saldırılarında binlerce masum sivilin katledildiği Gazze'nin sahil şeridinde Musk'ın yemek yediği, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Trump'ın plajda güneşlendiği görülmüştü.

        TRUMP'IN PLANINDA FİLİSTİNLİLERE YER YOK

        Öte yandan planda, bölgenin yeniden inşası sürecinde Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinli nüfusun "gönüllü" bir şekilde başka ülkelere ya da kısıtlı, güvenli bir bölgeye geçici olarak yeniden yerleştirilmesi yer alıyor.

        Bölgenin yeniden inşasını üstlenen firmanın, Gazzelilere 5 bin dolar nakdi ödeme yapması ve Gazze dışında yaşadıkları yerin 4 yıl boyunca kirasını üstlenmesi öngörülüyor.

        PLANDA İSRAİLLİLERİN İMZASI VAR

        Öte yandan TRUST isimli belgede, Gazze'de yardımların dağıtılmasını devralan ve bölgedeki büyük açlıktan sorumlu tutulan İsrail ve ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF)" kurulmasını tasarlayan İsraillilerin imzası bulunuyor.

        İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Washington Post'a yaptıkları açıklamada, Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı birçok plan olduğunu ve henüz onaylanmadığını kaydetti.

        Kaynaklar, söz konusu planın Trump'ın "Orta Doğu'nun Turizm Merkezi" yapma düşüncesi üzerine tasarlandığını belirtti.

