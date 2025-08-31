Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yorumladı: Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'ndaki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"BU DEĞİŞİKLİK FENERBAHÇE'YE OLUMLU YANSIDI"

"Teknik direktör değişikliğinin artıları eksikleri vardır ama oyuncu grubu açısından bu değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı. Fenerbahçe'nin uzun yıllardır belli bir oyun düzeni vardı bir kültürü vardı. Jesus biraz onunla değişiklik yapmıştı. İsmail hocayla benzer oyunlar devam ediyordu Aykut hocayla da benzer şekildeydi. Aslında futbol basit bir oyun basit oyunun örneği budur bugün takımın başında ismi geçen arkadaşlarımızdan biri olsaydı yine böyle oynayacaktı belki 1-2 değişiklik olurdu"

"TALISCA KUVVETLENİYOR"

"Fenerbahçe iyi oynadı, iyi takım olacak. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olur bu kadro iyi bir kadro. Skor yapacak oyuncuları da var. Oynamayan oyuncu hocanın gitmesini ister. Talisca kuvvetleniyor, şimdi bakıyorum ok gibi. Talisca bu yıl Beşiktaş'taki günlerine yakın performans gösterebilir. Youssef En-Nesyri ise oyundan keyif alıyor."

🎙️ Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olur, gönlünüzü rahat tutun. Talisca kuvvetleniyor, Youssef En-Nesyri ise oyundan keyif alıyor." pic.twitter.com/G6ohWxVU2a — HT Spor (@HTSpor) August 31, 2025 "FENERBAHÇE, STRATEJİK HATA YAPTI" "Fenerbahçe, Benfica maçlarında Kerem için hata yaptı. O maçlarda Kerem'i Benfica formasıyla görmememiz gerekiyordu. Stratejik bir hataydı sonuçta alındı keşke daha önce alınsaydı. Diğer konuda ise Şampiyonlar Ligi'nde rakip de değiller, yine de Galatasaray'ın bir jesti oldu eyvallah ama Fenerbahçe'nin de çok olmuştur. Bunun ahlak ve ahlaksızlıkla hiçbir ilgisi yoktur" 📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe hata yaptı, Kerem'i o maçlarda Benfica formasıyla görmeyecektik. Diğer konuda ise Şampiyonlar Ligi'nde rakip de değiller, yine de Galatasaray'ın bir jesti oldu eyvallah ama Fenerbahçe'nin de çok olmuştur." pic.twitter.com/JZqDD1mnlw — HT Spor (@HTSpor) August 31, 2025 "BENCE YERLİ TEKNİK DİREKTÖR OLMALI" "Teknik direktörlük konusunda arkadaşlarımızın isimleri ve yabancı teknik adamların ismi dolaşıyor. Bence Ali beyin kafası daha net değildir bu konuda. Bence yerli teknik direktör olmalı. Genelde son 20 yılda yerlilerle şampiyon oldu takımlar. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal da bir telefonla gidecek insanlardır." twitter