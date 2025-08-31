Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yorumladı: Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı! - Fenerbahçe Haberleri

        Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yorumladı: Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!

        Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadeleyi yorumladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 21:52 Güncelleme: 31.08.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'ndaki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi.

        İşte Dilmen'in yorumları:

        "BU DEĞİŞİKLİK FENERBAHÇE'YE OLUMLU YANSIDI"

        "Teknik direktör değişikliğinin artıları eksikleri vardır ama oyuncu grubu açısından bu değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı. Fenerbahçe'nin uzun yıllardır belli bir oyun düzeni vardı bir kültürü vardı. Jesus biraz onunla değişiklik yapmıştı. İsmail hocayla benzer oyunlar devam ediyordu Aykut hocayla da benzer şekildeydi. Aslında futbol basit bir oyun basit oyunun örneği budur bugün takımın başında ismi geçen arkadaşlarımızdan biri olsaydı yine böyle oynayacaktı belki 1-2 değişiklik olurdu"

        REKLAM
        twitter

        "TALISCA KUVVETLENİYOR"

        "Fenerbahçe iyi oynadı, iyi takım olacak. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olur bu kadro iyi bir kadro. Skor yapacak oyuncuları da var. Oynamayan oyuncu hocanın gitmesini ister. Talisca kuvvetleniyor, şimdi bakıyorum ok gibi. Talisca bu yıl Beşiktaş'taki günlerine yakın performans gösterebilir. Youssef En-Nesyri ise oyundan keyif alıyor."

        "FENERBAHÇE, STRATEJİK HATA YAPTI"

        "Fenerbahçe, Benfica maçlarında Kerem için hata yaptı. O maçlarda Kerem'i Benfica formasıyla görmememiz gerekiyordu. Stratejik bir hataydı sonuçta alındı keşke daha önce alınsaydı. Diğer konuda ise Şampiyonlar Ligi'nde rakip de değiller, yine de Galatasaray'ın bir jesti oldu eyvallah ama Fenerbahçe'nin de çok olmuştur. Bunun ahlak ve ahlaksızlıkla hiçbir ilgisi yoktur"

        "BENCE YERLİ TEKNİK DİREKTÖR OLMALI"

        "Teknik direktörlük konusunda arkadaşlarımızın isimleri ve yabancı teknik adamların ismi dolaşıyor. Bence Ali beyin kafası daha net değildir bu konuda. Bence yerli teknik direktör olmalı. Genelde son 20 yılda yerlilerle şampiyon oldu takımlar. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal da bir telefonla gidecek insanlardır."

        twitter
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        "İşine son verilmiş"
        "İşine son verilmiş"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Habertürk Anasayfa