Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman: Madalya için buradayız - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Madalya için buradayız

        EuroBasket'e 3'te 3 ile başlayan A Milli Takımımız'ın başantrenörü Ergin Ataman ve genel menajeri Nedim Yücel, HT Spor'da Gökhan German ve Gökhan Türe'nin konuğu oldu. Ataman, "Hedefim büyük, takımın kapasitesini görüyorum. Önce bir çeyrek finale ulaşalım; kaç yıldır ulaşmamışız. Adım adım gidelim. Madalya için buradayız, savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 12:33 Güncelleme: 31.08.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        ABONE OL
        ABONE OL

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederek 3'te 3 yapan 12 Dev Adam, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

        A Milli Basketbol Takımımız'da başantrenör Ergin Ataman ve genel menajeri Nedim Yücel, HT Spor'da yayınlanan Zone Press programında Gökhan German ve Gökhan Türe'nin sorularını yanıtladı.

        Ergin Ataman, "Stratejimiz oturmuş durumda, takımın uyumu gayet iyi. Her top için savaşan bir takımımız var. İlk 3 maçı kazanmak önemli ama ayaklarımızın yere basması lazım. Önümüzde ciddi maçlar var. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı, bunu garantiledik. En kritik nokta son 16 turundaki maç. Önemli olan, bu tempoyla, agresiflik ve istekle eleme maçlarını geçebilmek. Şu anda bu istatistiklere çok takılmamak gerekiyor. Şu ana kadar oynadığımız tek ciddi maç Letonya'ydı, o maçta da çok iyi oynadık. Asıl bakalım bundan sonraki maçlarda ne olacak. Hedefim büyük, takımın kapasitesini görüyorum. Önce bir çeyrek finale ulaşalım; kaç yıldır ulaşmamışız. Adım adım gidelim. Madalya için buradayız, savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Genel menajer Nedim Yücel ise "Hocamızın iletişimi çok iyi, oyuncularımızın isteği yüksek. Kamp sürecinde oyuncular izinlerini bile birlikte yaptı" diyerek takımdaki birlik ve beraberlik oluşumuna dikkat çekti.

        A Milli Basketbol Takımımız, A Grubu'ndaki 4. maçında 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45'te Estonya ile karşılaşacak.

        Ergin Ataman, Alperen Şengün için şu yorumu yaptı: &quot;Oyun dinamizmi ve buradaki coşkusu bize da yansıyor&quot;
        Ergin Ataman, Alperen Şengün için şu yorumu yaptı: &quot;Oyun dinamizmi ve buradaki coşkusu bize da yansıyor&quot;
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        Venezuela'dan ABD'ye uyarı
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        "Galatasaray çift santrforla Şampiyonlar Ligi'nde baş edemez!"
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        14 milyonluk vurgun!
        14 milyonluk vurgun!
        Habertürk Anasayfa