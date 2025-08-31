Habertürk
        Son dakika: Kızı Zeynep Vural'ı öldüren anne Ayşe Vural'a indirimli cezanın gerekçesi: Şiddet görme tehlikesi vardı | Son dakika haberleri

        Kızı Zeynep Vural'ı öldüren anne Ayşe Vural'a indirimli cezanın gerekçesi: Şiddet görme tehlikesi vardı

        İzmir'in Buca ilçesinde 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldüren anne Ayşe Vural davasında gerekçeli karar açıklandı. 16 yıl 8 ay hapis cezası alan anne için "kızından şiddet görme tehlikesi" olduğuna dikkat çekilip, indirim uygulandığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 10:15 Güncelleme: 31.08.2025 - 10:15
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        İzmir'de kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürdüğü suçlaması ile yeniden yargılandığı davada Ayşe Vural'a (61) verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, Zeynep Vural'ın olay günü annesine hakarette bulunup, darbettiğine ve daha önce İzmir 2'nci Aile Mahkemesi'nin kararına göre de kızından şiddet görme tehlikesi olduğuna dikkat çekilip, cezasında indirim uygulandığı belirtildi.

        Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Laleli Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, Zeynep Vural'ın cesedi ile karşılaştı. Ekiplerin yaptığı incelemede, Vural boğulduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ayşe Vural tutuklandı, eşi S.V. (72) ile oğlu Ö.V. (27) adli kontrol ile serbest bırakıldı.

        Çift ile oğulları hakkında 'Üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açıldı. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2022 yılındaki karar duruşmasında heyet, Ayşe Vural'ı 'Altsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zeynep'in psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle aile bireylerine saldırgan tavırlar sergileyip, darbettiğini belirten heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi de uyguladı. Vural'ın cezası, 18 yıl 4 aya indirildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise beraat etti. Karar istinafta da onandı.

        YENİDEN YARGILANDI

        İstinafın ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık Ayşe Vural'ın söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirdi. Daire, haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayininde bulunduğuna karar verip Ayşe Vural yönünden ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Daire, S.V. ve Ö.V. hakkındaki beraat kararını ise onadı. Bozma kararının ardından Vural, İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Yargılama süresi boyunca sanık Vural, kızının uyuşturucu kullanması sebebiyle bu duruma gelindiğini söyledi. Heyet, sanık Vural'ı 'Kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi tahrik altında işlediği gerekçesi ve duruşmalardaki iyi hali sebebiyle heyet cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.

        "BASİT SALDIRI DIŞINDA EYLEM YOK"

        Sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda sanığın öldürme kastı olmadığını söylemesine rağmen olayda öldürme kastıyla hareket ettiği kanaatine varıldığı belirtildi. Olayda Zeynep Vural'ın, Ayşe Vural'a yönelik basit saldırı dışında bir eyleminin olmadığı, meşru savunmanın heyecan, korku veya telaş ile aşılması sonucuyla ölümün meydana geldiği değerlendirmesi yapılamayacağı sonucuna varıldığı vurgulandı.

        'İNDİRİM SEBEBİ AÇIKLANDI'

        Gerekçeli kararda Zeynep Vural ile annesi Ayşe Vural arasında maktulün davranış ve eylemlerinden kaynaklanan uzun süreden beri süregelen sorunlar olduğu, olaydan 10 yıl önce maktulün çatıya çıkmak suretiyle intihar girişiminde bulunduğu, sonrasında ikna edilerek çatıdan indirildiği, olaydan bir ay kadar önce kendini jiletle yaraladığı ve ailesiyle Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne giderken kendini araçtan aşağı atarak yaralandığı belirtildi. Maktulün psikolojik rahatsızlığı ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle zaman zaman hırçınlaşarak aile bireylerine saldırgan tavırlar sergilediği de kararda yer aldı. Zeynep Vural'ın olay günü annesine yönelik hakarette ve darpta bulunduğuna da dikkat çekildi. İzmir 2'nci Aile Mahkemesi'nin daha önce verdiği karar göre Ayşe Vural'ın kızı Zeynep Vural'dan şiddet görme tehlikesi olduğuna dikkat çekilip, tüm bu sebeplerden sanık hakkında indirim uygulandığının altı çizildi.

        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
