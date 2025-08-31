Habertürk
        Haberler Magazin Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Selen Yıldız: Türkiye'den kaçmadım - Magazin haberleri

        Selen Yıldız: Türkiye'den kaçmadım

        Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Selen Yıldız, yıllar sonra ortaya çıktı. Yaşamını yurt dışında sürdüren Yıldız, şimdiki hayatını anlattı

        Giriş: 31.08.2025 - 00:00 Güncelleme: 31.08.2025 - 00:00
        • 1

          Selen Yıldız, 1990'lı yıllarda yayınlanan 'Çiçek Taksi', 'Unutabilsem' ve 'Canısı' gibi dizilerde canlandırdığı karakterle tanındı. Yan rollerle izleyici karşısına çıksa da hafızalarda yer edindi.

        • 2

          Aynı zamanda tescilli güzel olan Selen Yıldız, 27 yıl önce kendisine yeni bir hayat kurmaya karar verdi. Yaşamına yurt dışında devam eden bir dönemin ünlü ismiyle hem geçmişi hem de bugünleri konuştuk.

        • 3

          Ayvalık doğumlu olan Selen Yıldız, öncelikle katıldığı güzellik yarışmalarıyla adını duyurdu. İzmir'de çeşitli güzellik yarışmalarında derece aldıktan sonra İstanbul'a gelen Yıldız, Quen Of The World'de üçüncü oldu, Miss Globe'da ise birinci olarak güzellik tacını taktı.

        • 4

          "TÜRKER İNANOĞLU ROL VERDİ"

          Oyunculuğa Türker İnanoğlu sayesinde adım atan Selen Yıldız; "16 yaşında İstanbul'a geldim. Güzellik yarışmalarında derece kazanınca Türker İnanoğlu ile tanışma fırsatım oldu. Yapımcılığını üstlendiği 'Çiçek Taksi' dizisinde rol verdi. O zamanlar ilgiyle izlenen bir diziydi. Çok güzel oyuncu kadrosu vardı. Hemen hemen hepimiz ünlü olduk aslında. Çünkü tüm Türkiye bizi seyrediyordu" dedi.

        • 5

          Oyuncu; "Sonrasında Faruk Turgut'un yapımcılığı üstlendiği ve Türkan Şoray ile Rutkay Aziz'in başrollerinde yer aldığı 'Gözlerinde Son Gece' dizisinden teklif geldi. 'Çiçek Taksi'den ayrılarak ve bu dizide rol almaya başladım" ifadelerini kullandı.

        • 6

          'Gözlerinde Son Gece' dizisi kısa sürse de 'Çiçek Taksi'den ayrıldığı için pişman olmadığını belirten emekli manken; "Belki ayrılmasaydım, Emrah ile oynadığım 'Unutabilsem', İbrahim Erkal ile rol aldığım 'Canısı' dizisinde yer almayacaktım. Sonuçta insanlar beni o diziler sayesinde de tanıdı" diye konuştu.

        • 7

          Sektörden kimseyle görüşmediğini ifade eden oyuncu; "İlk zamanlarda dostluklarımız vardı. O yıllarda sosyal medya olsaydı belki kopmazdık. Herkes hayatı başka yöne evriliyor. Türkiye'ye de çok sık gelmediğim için ister istemez sektördeki arkadaşlarımız ile koptuk" dedi.

        • 8

          Selen Yıldız, "Ekranlardan neden uzaklaştınız" sorusuna ise şu yanıtı verdi: İngilizce öğrenmek için ABD'ye gittim. Hem oyunculuk hem de lisan konusunda kendimi geliştirip Türkiye'ye dönmek istedim. Türkiye'ye döndüğümde 'Unutabilsem' dizisinde benim yerime başka bir oyuncuya rol verildiğini öğrendim. Hangi okulda eğitim gördüğümü ve döneceğimi bildikleri halde maalesef dizinin kadrosuna beni dâhil etmediler. Teklif gelmeyince de hayatım başka yöne evrildi.

        • 9

          FRANSA'DA YAŞIYOR

          ABD'de yaşadığı dönemde finans sektöründe çalışan Fransız eşiyle tanışan Selen Yıldız, uzun yıllardır Fransa'da yaşadığını söyledi. Üç çocuk annesi Yıldız; "Oyunculuktan uzaklaştığım dönemde eşimin evlilik teklifini kabul ettim. O dönemlerde hakkımda 'Oyunculuk teklifi gelmeyince Türkiye'den kaçtı' başlıklı haberler basına yansıdı. Ancak evlendiğim için Türkiye'den ayrıldım. Üç çocuğumuz dünyaya geldi. Şöhret yerine aşkı ve aileyi seçtim" ifadelerini kullandı.

        • 10

          Selen Yıldız, çok uzun soluklu oyunculuk kariyeri olmasa da insanların hâlâ kendisini hatırladığını ve sosyal medya üzerinden mesajlar yolladığını söyledi.

        • 11

          50 yaşındaki Selen Yıldız; "Yeniden oyunculuk yapmak ister misiniz?" sorusuna; "Neden olmasın? Teklif gelirse olabilir. Hayat sürprizlerle dolu. 'Asla' demem" yanıtını verdi.

