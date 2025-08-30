Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor

Doç. Dr. Mualla Şahin Hamurcu, çocuklarda göz sağlığının düzenli olarak takip edilmemesi halinde ileride körlüğe kadar gidebilecek sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi. Doç. Dr. Şahin Hamurcu, çocuklarda göz muayenesini çok önemsediklerini belirterek, "Görmenin normal gelişimi etkileyecek risk etmenlerini ortaya çıkararak, bunların erken dönemde önlenmesi ya da tedavi edilmesi bizim için çok değerli. Erişkinlerdeki gibi çocuklar bize şikayetlerini söyleyemeyebiliyorlar.

Bu yüzden rutin muayeneleri daha çok önemsiyoruz. Bebek doğduğunda önce bir göz muayenesi yapıyoruz. Bu muayenede, bebekte anne karnından gelen gelişimsel bir bozukluk veya doğduğunda göz yapısında bir değişiklik var mı bunlara bakıyoruz. Daha sonra 6'ncı ayda ve 1'inci yaşta, çocuğun sosyalleştiği 3-4 yaşlarda ve okula başlama yaşı olan 6-7 yaşlarında da tekrar muayeneyi öneriyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE GÖZ TEMBELLİĞİ YÜZDE 2-4 ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Doç. Dr. Mualla Şahin Hamurcu, bebeklerdeki tespit edilen en önemli kusurlardan birisinin kırma kusurları (bulanık görüntü) olduğuna dikkat çekerek, "Bu dönemde tespit edilebilen kırma kusurlarının ve 'göz tembelliği' dediğimiz ambliyopinin önlenmesi çok önemli. Çünkü tembellik sadece gözde değil görme merkezine kadar uzanan bütün görme sisteminde olduğu için nöroplastisite yoluyla çocuğun nöral gelişimini de etkilemektedir. Türkiye'de ambliyopi sıklığı yüzde 2 ile yüzde 4 arasında değişiyor. Bu problem önlenebilir bir problem. Göz bebeğini büyüterek 40 dakika-1 saatlik bir muayene ile biz çocuğun göz numarasını ölçüyoruz. Her kırma kusurunda gözlük verilmiyor. Görmesini etkileyen bir durum varsa, gerekirse gözlük veriyoruz. Gerekirse de takiplere çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2050'Lİ YILLARDA DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 50'Sİ MİYOPİ OLABİLİR" Doğuştan gelen katarakt ve göz tansiyonu gibi durumların erken tanısının önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Şahin Hamurcu, "Evet dijital ekrana bakmamak artık mümkün değil ama 20 dakikalık sürelerde en az 20 saniye molalar vererek, gözleri dinlendirerek ekrana bakılmasını öneriyorum. Çocuklarda tespit edilen görme azlıklarının yüzde 60-70'i aslında önlenebilir nedenlerden kaynaklanıyor. Erken tanı ile bu risklerin büyük kısmını ortadan kaldırmak mümkün. Bebeklikten itibaren düzenli göz muayenesinin önemi çok büyük. Bebekken daha çok hipermetrop çıkarken, çocuklarda miyopi, astigmatizma ön plana çıkıyor. Hatta miyopi artık bir endemi haline gelecek. Çalışmalara göre 2050'li yıllarda dünya nüfusunun yüzde 50'sinin miyopi olacağı belirtiliyor. Bu daha önce Uzak Doğu ülkeleri için dijital ekran maruziyeti nedeniyle daha önemli bir riskken, artık ülkemizde de bir risk haline geldi. O yüzden ülkemizde okula başlarken miyopinin tespiti çok önemli" dedi. "GÖZ MUAYENESİ OLDUKTAN SONRA OKULDAKİ BAŞARILAR ARTIYOR" Doç. Dr. Mualla Şahin Hamurcu, hiç göz muayenesi olmamış, kendini ifade edemeyen çocukların sosyalleşmeleriyle birlikte göz problemlerinin ortaya çıkmasının öz güvenlerini etkilediğini söyleyerek, "Çocukların 'içe dönük' ya da 'öğrenemiyor' gibi tanılar alarak daha sonra göz muayenesi sonrası düzeldikleri, bunların ortadan kalkabildiği çok oluyor. O yüzden çocukların görme keskinliğinin düzeltilip, göz muayenesi olduktan sonra okuldaki başarılarının arttığı belirtiliyor. Sağlıklı bir göze sahip olmak için öncelikle çocuğun genel sağlığının da iyi olması gerekiyor. Genel kontrolleri yapılan, yeterli beslenen, sağlığına dikkat eden çocukların göz sağlığı da dolayısıyla iyi oluyor" diye konuştu.