Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor | Dış Haberler

        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor

        Ukrayna Savaşı'yla beraber güvenlik politikalarına önem vermeye başlayan Avrupa'da yeni savunma stratejileri de gündeme gelmeye başladı. Politico'nun haberine göre, Estonya olası bir Rus saldırısını durdurmak için bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 21:49 Güncelleme: 31.08.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Estonya bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ukrayna Savaşı'nın etkileri Avrupa'yı güvenlik politikalarını gözden geçirmeye yönlendiriyor.

        Politico'nun haberine göre; Polonya ve Finlandiya'nın ardından Estonya da zarar görmüş bataklıkları yeniden canlandırmayı planlıyor.

        Estonya İklim Bakanlığı, söz konusu bataklıkların olası bir Rus saldırısına karşı kullanılıp kullanılamayacağına dair incelemelerde bulunuyor.

        İklim Bakanlığı Sözcüsü, mesele hakkında Savunma Bakanlığı ile istişareye başladıklarını ifade ederken, ilgili projeye Savunma Bakanlığının da katılmasını istediklerini bildirdi.

        Ukrayna'nın savaş sahasındaki çamurluk alanların faydasını gördüğü; bu alanların Rus tanklarının ilerleyişini durdurduğu ve bazı yerlerde yavaşlattığı biliniyor.

        REKLAM

        Politico'nun bir diğer haberine göre, 2022 yılında Rus saldırısı başladığında, savunma alanında danışmanlık yapan Oleksandr Dmitriev, Rus tanklarını durdurmak amacıyla İrpin Nehri'nde bataklık alanlar oluşturmayı tercih etmişti.

        Barajda bir gedik açılması fikrini uygun bulan Dmitriev, Rus tanklarının çamura saplanmasına yol açmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump da Rus tanklarının çamura saplandığını ifade etmişti. Trump, Rus tanklarının kara yolunu tercih etmemesi nedeniyle Rusların Kiev'i ele geçiremediğini dile geitmrişti.

        Trump, "Ruslar çamura saplanmasaydı 5 saat Kiev'de olurlardı." diyerek doğa koşullarının savaşa nasıl yön verebileceğini işaret etmişti.

        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Haberi Görüntüle

        Savaşlardaki etkisiyle nedeniyle "General Çamur" olarak da nitelendirilen ve ilkbaharın gelişiyle başlayan çamurun hakim olduğu zaman diliminine "Rasputitsa" deniliyor.

        Çamur etkeninin, Napolyon'un 1812 Rus Seferi ve Nazi Almanya'sının Sovyetler Birliği'ne yönelik saldırılarında da etkili olduğu biliniyor.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam namağlup son 16!da!
        12 Dev Adam namağlup son 16!da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray ligde doludizgin!
        G.Saray ligde doludizgin!
        14 milyonluk vurgun!
        14 milyonluk vurgun!
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Ukraynalı politikacı suikast sonucu hayatını kaybetti
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Eray Yazgan'dan Kerem açıklaması!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Davin Sanchez, Galatasaray tarihine geçti!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Eşi ve çocuğunun yanında öldürüldü!
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        Habertürk Anasayfa