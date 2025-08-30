Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, 15 Mart'ta Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne ulaşmıştı.

Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri vermişti.

Adem Amca ile hikayeleri film, şarkı ve hikaye kitaplarına konu olan Yaren leylek, göç yoluna çıktı.

Adem Amca, yaptığı paylaşımda "Seni özlemle bekleyeceğim Yaren. Rabbim seneye kavuşmak nasip etsin inşallah" dedi.

Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun💚 pic.twitter.com/YbGnKDHR8o

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren'imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun" paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin simge leyleklerinden biri haline gelen Yaren'in, bu yıl içinde 4 yavrusu dünyaya geldi.

Yavrulara haziran ayında halka takılırken, iki yavruya da uydu vericisi takılarak göç yolculukları takibe alındı.

Uydu vericisinden alınan sinyallere göre, göç döneminin başlamasıyla yavrular yuvalarından ayrıldı.

Bu yıl başlatılan Türkiye Kuş Göç Yollarının Belirlenme Projesi kapsamında izlenen yavrulardan biri 29 Temmuz'da, diğeri de 3 Ağustos'ta göçe başladı.

Son verilere göre ilk yavru, 2 bin 300 kilometre yol kat ederek Mısır'a, diğer yavru da 1510 kilometre yol kat ederek Batı Şeria'ya gitti.

DOSTLUKLARI ALPER TÜYDEŞ İLE ÜNE KAVUŞTU

14 yıl önce Uluabat Gölü'nde balık tutarken kayığına konan ve Yaren adı verilen leylekle dostluğu başlayan Adem Yılmaz'ın hikayesi, Alper Tüydeş'in fotoğraflarıyla uluslararası bir üne kavuştu. Yaren'in en iyi ihtimalle 19-20 yaşlarında olduğu değerlendiriliyor.