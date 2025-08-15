Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Biri Mısır'a, diğeri Batı Şeria'ya... Yaren leyleğin yavruları Türkiye'yi terk etti

        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı

        Simge haline gelen Yaren leyleğin bu yıl dünyaya gelen ve uydu vericisiyle takip edilen yavrularından biri Mısır'a, diğeri Batı Şeria'ya göç etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 14:42 Güncelleme: 15.08.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin simge leyleklerinden biri haline gelen Yaren'in, bu yıl içinde 4 yavrusu dünyaya geldi.

        Yavrulara haziran ayında halka takılırken, iki yavruya da uydu vericisi takılarak göç yolculukları takibe alındı.

        Uydu vericisinden alınan sinyallere göre, göç döneminin başlamasıyla yavrular yuvalarından ayrıldı.

        Bu yıl başlatılan Türkiye Kuş Göç Yollarının Belirlenme Projesi kapsamında izlenen yavrulardan biri 29 Temmuz'da, diğeri de 3 Ağustos'ta göçe başladı.

        İKİ YAVRUDAN DA DÜZENLİ SİNYALLER ALINIYOR

        İlk yavru, 2 bin 300 kilometre yol kat ederek Mısır'a, diğer yavru da 1510 kilometre yol kat ederek Batı Şeria'ya ulaştı.

        REKLAM

        DKMP ekiplerince takip edilen iki yavrudan da düzenli sinyal alıyor. Alınan veriler, kuş göç yollarının haritalandırılması için de büyük önem taşıyor.

        Leyleklerin göç yolları ve yaşam döngülerinin bilimsel olarak izlenmesinin hedeflendiği çalışmayla, sadece bireysel izleme değil, aynı zamanda leyleklerin korunmasına yönelik uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor.

        ULUABAT GÖLÜ KUŞ TÜRLERİNİN TAKİBİNDE ÖNEM TAŞIYOR

        Yaren leylek, Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla simge haline gelmişti. Son 13 yıldır göç mevsiminde kilometrelerce mesafe katedip Eskikaraağaç'taki yuvasına dönen Yaren leylek, 15 Mart'ta 14'üncü kez balıkçı Yılmaz'ın kayığına konmuştu.

        Yaren leylek ve Eskikaraağaç Mahallesi, uzun yıllardır doğa koruma ve yaban hayatı farkındalığı açısından ülkede örnek bir model olarak gösteriliyor. EuroNatur Vakfı tarafından "Avrupa Leylek Dostu Köyler Ağı"na dahil edilen mahallede gerçekleştirilen bu çalışma, hem bilimsel araştırmalar hem de yerel halkın doğaya duyduğu saygı açısından anlam taşıyor.

        Yaren leyleğin yaşam alanı olan Uluabat Gölü Sulak Alanı, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunurken, 2000 yılında Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na kabul edilerek Türkiye'nin üç yaşayan gölünden biri ilan edilmişti.

        Bu alan çevresinde yapılan halkalama çalışmaları, kuş türlerinin takibi ve sulak alanların korunması açısından önem taşıyor.

        *Fotoğraflar ve grafik AA ve DHA'dan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yaren leyleğin yavruları
        #Yaren Leylek
        #Bursa
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Kırmızı bayrak asıldı! Üç kentte deniz yasağı!
        Kırmızı bayrak asıldı! Üç kentte deniz yasağı!
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        Habertürk Anasayfa