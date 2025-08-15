Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Temmuz ayı, “Dijital 2025 Global İstatistik Raporu’ndan elde edilen verilere göre; çevrimiçi bir kumar veya bahis web sitesi veya uygulaması kullanan 16 yaş üzeri internet kullanıcıları dünya genelinde yüzdesi geçen yıl 7.8 idi. Bu yılın ilk çeyreğinde oran yüzde 7.7 oldu. Dünya ortalamasında büyük bir değişim yok.

Çevrimiçi kumar ve sanal bahiste Türkiye yüzde 10.6 ile dünya ölçeğinde 38’inci sırada. Yüzde 29.5 ile Güney Afrika, yüzde 29.1 ile Yunanistan ve Norveç listede ilk üç sırayı paylaşıyor. Son üçte Vietnam, Kore ve Fas bulunuyor. Çevrimiçi kumar ve bahiste erkekler kadınların önünde…

Durum Türkiye’de de böyle.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34’ünü kumar bağımlılığı oluşturuyor. Başvuranların yüzde 97’si ise erek.

2024'te YEDAM'a kumar bağımlılığı nedeniyle başvuran toplam danışan sayısı 13 bin 911 oldu. YEDAM'a başvuran danışanların iyileşme oranı yüzde 37.47. En yüksek başvuru ise 7 bin 43 kişi ile 26-35 yaş grubundan.

MOBİL ÖDEME Apple Pay, Samsung Pay gibi her ay mobil ödeme hizmetlerini kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzdesine bakıldığında; dünya ortalaması yüzde 23.3. Türkiye’de ise bu araçları kullanarak ödeme yapanların oranı yüzde 14.2. Dünya sıralamasında İrlanda yüzde 42 ile birinci sırada. Fas yüzde 2.4 ile son sırada. Dünya genelinde geçen yıl yüzde 23.1 olan oran bu yıl yüzde 23.3’e çıktı. DİJİTAL FİNANS Her ay bankacılık, yatırım veya sigorta web sitesi veya uygulaması kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzdesine bakıldığında, dünya ortalaması yüzde 38.6. Listenin 37’nci sırasında yer alan Türkiye’de bu oran yüzde 35.2. Filipinler yüzde 91.3 ile açık ara dünya birincisi. Son sırada yine Fas var. Dijital finansı kullananlar dünya genelinde geçen yıldan bu yana 0.8’lik artışla yüzde 38.3’ten yüzde 38.6’ya çıktı. GÜVENLİK ENDİŞESİ Şirketlerin kişisel verileri çevrimiçi ortamda nasıl kullandığı konusunda endişeli olan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcıları açısından bakıldığında; -geçen yılın dördüncü çeyreğinde oran yüzde 29.7 idi. Bu yıl bu oran yüzde 30’a çıktı. Türkiye yüzde 29.9 ile ortalamayı yakalamış durumda. Bu konuda en çok kaygı duyulan ülke yüzde 52.2 ile İspanya.