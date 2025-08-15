Tarihi zirve bugün! ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin Alaska'da bir araya gelecek

Dünyanın gözü bugün Alaska'da gerçekleşecek tarihi zirvede olacak. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, altı sene sonra ilk kez bugün bir araya gelecek.

TSİ 22.30 sularında başlayacak görüşmede, iki lider önce yanlarında sadece çevirmenlerin olduğu bir görüşme yapacak, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçilecek. Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrei Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya Devlet Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev ve Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov yer alacak.

Trump ve Putin, 2018'de Helsinki'de düzenledikleri ortak basın toplantısı gibi bu görüşmenin ardından da kameraların karşısına geçecek.

Zirvenin Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'nde gerçekleşmesi bekleniyor

İki liderin görüşmesinin ana gündemi elbette Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. ABD Başkanı Trump, son açıklamasında Rus lider Putin'in Ukrayna'daki savaş konusunda bir anlaşmaya varmaya hazır olduğuna inandığını söyledi. Trump, Alaska toplantısının başarıya ulaşma ihtimalinin yüzde 75 olduğunu ve ekonomik yaptırım tehdidinin Putin'i savaşa son verme konusunda daha istekli hale getirmiş olabileceğini ima etti.

Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne? Haberi Görüntüle "KÖTÜ BİR TOPLANTIYSA ÇABUK BİTER" Trump, Cuma günkü toplantıda Putin'in kendisini alt etmesine izin vermeyeceğini ısrarla belirterek gazetecilere şunları söyledi: "Ben başkanım ve benimle uğraşmayacak. İlk iki dakika, üç dakika, dört dakika veya beş dakika içinde... iyi mi yoksa kötü mü bir toplantı yapacağımızı anlayacağım." Trump, "Ve eğer kötü bir toplantıysa, çok çabuk biter, eğer iyi bir toplantıysa, çok yakın bir gelecekte barışa kavuşuruz." dedi. REKLAM Trump ayrıca, Putin ve Zelenskiy arasında henüz doğrulanmamış ikinci bir görüşmenin daha belirleyici olacağını söyledi. Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi Haberi Görüntüle TRUMP'TAN İKİNCİ GÖRÜŞME SİNYALİ Trump, Fox News Radyosu'na verdiği demeçte, "İkinci görüşme çok, çok önemli olacak çünkü bu, bir anlaşmaya varacakları bir görüşme olacak. 'Paylaşım' kelimesini kullanmak istemiyorum ama biliyorsunuz, bir dereceye kadar kötü bir terim değil" dedi. Trump bu demeçte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "toprak takası"nı kabul etmek zorunda kalma olasılığından bahsediyordu; pratikte Ukrayna topraklarının, potansiyel olarak Moskova tarafından ele geçirilmemiş bir kısmını da içerecek şekilde Rusya'ya devredilmesi anlamına geliyor.

Trump, acil bir ateşkes sağlanıp sağlanamayacağından emin olmadığını kabul etti, ancak bir barış anlaşması için aracılık etmekle ilgilendiğini belirtti. Putin hakkında ise şunları söyledi: "Artık bir anlaşma yapacağına ikna olduğuna inanıyorum. Sanırım yapacak ve biz de bunu göreceğiz." REKLAM Putin, Ukrayna'nın 30 günlük tam ateşkes çağrısını reddeder ve çatışmalara yalnızca kısmi bir ara verirse, yine de Trump üçlü bir toplantının devam etmesi gerektiğini düşünüyorsa, Zelenskiy zor bir seçimle karşı karşıya kalacak. ZELENSKIY DÜN LONDRA'DAYDI Ukrayna Devlet Başkanı, dün Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi ve Avrupa liderlerinin Trump yönetimiyle yaptığı görüşmeleri dinledi. Zelenskiy ve Starmer, Putin savaşı sona erdirme konusunda ciddi olduğunu kanıtladığı sürece "barış için gözle görülür bir şans" olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Trump'ın Putin ile dört kez telefonda görüştüğünü ve "şimdi onunla yüz yüze görüşmenin, gözlerinin içine bakarak neyin mümkün olup neyin mümkün olmadığını anlamanın önemli olduğunu düşündüğünü" söyledi.