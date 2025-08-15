Elon Musk'tan enerji hamlesi! Tesla İngilizlere elektrik vermek için harekete geçti

Dünyanın en zengin insanı Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, İngiltere'nin enerji düzenleyicisi Ofgem'e resmen elektrik tedarik lisansı başvurusunda bulundu. Bu başvuru, düzenleyici kuruluşun internet sitesinde yayınlanan bir duyuruya göre gerçekleşti.

Ofgem tarafından onaylanması halinde Tesla, gelecek yıl İngiltere, İskoçya ve Galler'deki hanelere ve işletmelere elektrik sağlamak için İngiltere enerji pazarına hakim olan büyük firmalarla rekabet edebilecek. Ofgem'in bir başvuruyu değerlendirmesi dokuz aya kadar sürebilir.

Onaylanması durumunda işletmenin Tesla Electric markasını taşıması ve otomobil veya batarya gibi Tesla ürünlerine sahip tüketicilere enerji sağlamaya odaklanması bekleniyor.

AVRUPA'DA 10 ÖNEMLİ PAZARDA AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 45'E ÇIKTI

Temmuz ayında İngiltere'de Tesla'nın araç kayıtları yaklaşık yüzde 60, Almanya'da ise yüzde 55'ten fazla düştü. Bu durum şirketin Avrupa'daki 10 önemli pazarda aylık satış düşüşünü yüzde 45'e çıkardı.

Tesla, özellikle Çinli BYD olmak üzere rakip elektrikli araç üreticilerinin zorlu rekabetiyle karşı karşıya.