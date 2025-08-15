70 km hızla esecek! 13 kent için "sarı" alarm: Fırtına!
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yurdun güney ve iç kesimlerinde sıcak havanın etkili olacağı belirtildi. 13 kentimizde ise hızı saatte 70 km'yi bulacak fırtına nedeniyle "sarı" alarm verildi. İşte uyarıda bulunulan illerimiz, sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAK ETKİLİ OLACAK
Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA VAR
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
13 KENT İÇİN ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 13 kentimiz ise şöyle: "İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Yalova."
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
ANKARA: 35, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık
BURSA: 34, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 33, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
ÇANAKKALE: 32, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
EDİRNE: 34, Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık
A.KARAHİSAR: 36, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık
ADANA: 39, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık
HATAY: 35, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 37, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık
KONYA: 37, Az bulutlu ve açık
YOZGAT: 29, Az bulutlu ve açık
BOLU: 33, Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK: 25, Az bulutlu ve açık
SİNOP: 33, Az bulutlu ve açık
AMASYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 30, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 28, Öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 30, Öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 29, Az bulutlu ve açık
KARS: 28, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 39, Az bulutlu ve açık
VAN: 29, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 42, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 39, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık