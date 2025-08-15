Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınına 3'üncü gününde, Anamur ilçesindeki orman yangınına ise 2'nci gününde müdahale devam ediyor.

DHA'nın haberine göre Silifke ilçesinde önceki gün 3 noktada orman yangını çıktı.

Yangın nedeniyle Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinde tedbir amaçlı 984 hanede 1864 kişi tahliye edildi. Yangının 3'üncü gününde ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Dün Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangını da devam ediyor. Tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi'nin boşaltıldığı yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

HATAY'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Hatay'ın Yayladığı ve Hassa ilçelerinde çıkan orman yangınları da kontrol altına alındı.

Bölgede iki mahallede 1115 kişinin evlerinden tahliye edildi. Üçüncü gününe giren orman yangına gece boyu 259 araç ve 592 personelle müdahale edildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu.

Öte yandan Yayladağı'nda iki ayrı noktada çıkan orman yangınları da ikinci gününde. Gece boyu ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi'ndeki yangına 78 araç, 159 personel ile Suriye'nin Kesep bölgesinden ilçeye sıçrayan yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına hava araçları da katıldı.

HASSA’DAKİ YANGIN 40 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA Hassa'nın Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde 13 Ağustos’ta saat 19.00 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 11.00 itibarıyla büyük oranda kontrol altına alındı. Yayladağı Çaksına Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında sarp arazide çıkan orman yangını ise tamamen kontrol altına alındı. Yangın bölgelerinde ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.