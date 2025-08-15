Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mersin'de 7 ve Hatay'da 2 mahalle tahliye edildi! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Orman yangınlarında son durum!

        Orman yangınlarının çıktığı Mersin ve Hatay'da alevlere müdahale edildi. İki mahallenin tahliye edildiği Hatay'da çıkan yangınlar kontrol altına alınırken, 7 mahallenin boşaltıldığı Mersin'de yangına müdahale devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 09:32 Güncelleme: 15.08.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orman yangınlarında son durum!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınına 3'üncü gününde, Anamur ilçesindeki orman yangınına ise 2'nci gününde müdahale devam ediyor.

        DHA'nın haberine göre Silifke ilçesinde önceki gün 3 noktada orman yangını çıktı.

        Yangın nedeniyle Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinde tedbir amaçlı 984 hanede 1864 kişi tahliye edildi. Yangının 3'üncü gününde ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Dün Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangını da devam ediyor. Tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi'nin boşaltıldığı yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

        REKLAM

        HATAY'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

        Hatay'ın Yayladığı ve Hassa ilçelerinde çıkan orman yangınları da kontrol altına alındı.

        Bölgede iki mahallede 1115 kişinin evlerinden tahliye edildi. Üçüncü gününe giren orman yangına gece boyu 259 araç ve 592 personelle müdahale edildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu.

        Öte yandan Yayladağı'nda iki ayrı noktada çıkan orman yangınları da ikinci gününde. Gece boyu ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi'ndeki yangına 78 araç, 159 personel ile Suriye'nin Kesep bölgesinden ilçeye sıçrayan yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına hava araçları da katıldı.

        HASSA’DAKİ YANGIN 40 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

        Hassa'nın Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde 13 Ağustos’ta saat 19.00 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 11.00 itibarıyla büyük oranda kontrol altına alındı.

        Yayladağı Çaksına Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında sarp arazide çıkan orman yangını ise tamamen kontrol altına alındı. Yangın bölgelerinde ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği odağına aldı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Elon Musk'tan enerji hamlesi
        Sağ bekte yeni iddia!
        Sağ bekte yeni iddia!
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Tarihi zirve bugün! Trump ve Putin görüşecek
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Enflasyon hedefi maaşları etkiler mi?
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Putin-Trump zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek gösterisi
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Sumerlin aday olduğunu doğruladı
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Habertürk Anasayfa