        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası TFF, Türkiye Kupası'nın yeni formatını duyurdu - Futbol Haberleri

        TFF, Türkiye Kupası'nın yeni formatını duyurdu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunda Türkiye Kupası uygulanacak formatı açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 20:09 Güncelleme: 15.08.2025 - 20:19
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun yeni formatıyla ve toplam 155 takımın katılımıyla oynanacağını duyurdu.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, kupa organizasyonu, 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla yapılacak. Kupa, 4 eleme turu, grup ve final aşamaları şeklinde düzenlenecek ve 11 maç haftasına sahne olacak.

        Ziraat Türkiye Kupası, 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak.

        Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanacak.

        Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

        Çeyrek finalde ise grup birincileri ile en iyi ikinciler seribaşı olarak yer alacak. Müsabakalar da seribaşı takımların sahalarında oynanacak. Bunun sonucunda yapılacak kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

        Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, 21 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

        KUPADA TARİHLER AÇIKLANDI

        Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme ve grup aşamalarında oynanacak maçların tarihleri belli oldu.

        TFF'den açıklamaya göre maç tarihleri şöyle:

        1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

        2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

        3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

        4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

        Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

        Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

        Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

        Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026

        Öte yandan federasyon, kupada çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının tarihlerinin daha sonra ilan edileceğini açıkladı.

