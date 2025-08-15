Şanlıurfa'da olay, sabah saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Sinan Ejder’in (30) evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

DHA'daki habere göre ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sinan ve Kadriye Ejder’i yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINDA

İHA'nın haberine göre de olay esnasında bir yakınlarının evinde olduğu iddia edilen 4 yaşındaki çocuklarının, devlet koruması altına alındığı belirtildi.

Sokağa şerit çeken polis ekipleri, olayı haber alıp gelen yakınlarını eve yaklaştırmadı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Sinan Ejder'in eşini silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.