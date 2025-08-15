Habertürk
        Şanlıurfa haberleri: Genç çift evlerinde öldürüldü | SON DAKİKA HABERİ

        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!

        Şanlıurfa'da, inşaat işçisi olan 30 yaşındaki Sinan Ejder ile eşi 27 yaşındaki Kadriye Ejder, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kan donduran olayla ilgili yapılan incelemede Sinan Ejder'in eşini öldürdükten sonra hayatına son verdiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 15:33 Güncelleme: 15.08.2025 - 16:55
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Şanlıurfa'da olay, sabah saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Sinan Ejder’in (30) evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

        DHA'daki habere göre ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sinan ve Kadriye Ejder’i yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINDA

        İHA'nın haberine göre de olay esnasında bir yakınlarının evinde olduğu iddia edilen 4 yaşındaki çocuklarının, devlet koruması altına alındığı belirtildi.

        Sokağa şerit çeken polis ekipleri, olayı haber alıp gelen yakınlarını eve yaklaştırmadı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Sinan Ejder'in eşini silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
