Şehit aileleri ve anneler dinlenecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanacak.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek toplantının birinci oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Komisyona bir sunum yapacaktır." denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Komisyon toplantısının birinci oturumunda ayrıca; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri, ikinci oturumunda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecektir.

20 Ağustos 2025 Çarşamba günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecek Komisyon toplantısının birinci oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecektir."