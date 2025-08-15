Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Şehit aileleri ve anneler dinlenecek | Son dakika haberleri

        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir sonraki toplantısı salı günü gerçekleşecek. Toplantıda şehit aileleri ve Diyarbakır Anneleri dinlenecek. Komisyonun çarşamba günü düzenlenecek toplantısında da, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlenecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15.08.2025 - 15:19 Güncelleme: 15.08.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanacak.

        Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek toplantının birinci oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Komisyona bir sunum yapacaktır." denildi.

        Açıklamaya şöyle devam edildi: "Komisyon toplantısının birinci oturumunda ayrıca; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri, ikinci oturumunda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecektir.

        20 Ağustos 2025 Çarşamba günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecek Komisyon toplantısının birinci oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        Yaren leyleğin yavruları göç yolculuğuna başladı
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        Fethi kabir, hidrojen sülfürü ortaya çıkardı!
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME kapağında
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Paranın ilk basıldığı yerde 'Lidya Sarayı' bulundu!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Beşiktaş'a 19'luk bek!
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        Yeni yasama döneminin ilk gündemi: İnfaz düzenlemesi
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Okan Buruk'tan forvet kararı
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        Habertürk Anasayfa