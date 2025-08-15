Habertürk
        Haberler Spor Transfer Taylan Bulut Beşiktaş'ta - Futbol Haberleri

        Taylan Bulut Beşiktaş'ta

        Beşiktaş, Schalke 04'ün 19 yaşındaki sağ beki Taylan Bulut'u kadrosuna kattı. Genç oyuncu, sağlık kontrolleri ve imza için bugün İstanbul'a gelecek.

        Giriş: 15.08.2025 - 11:40 Güncelleme: 15.08.2025 - 11:40
        • 1

          Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek hattına genç bir takviye yaptı.

        • 2

          Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ile anlaşmaya vardı.

        • 3

          İSTANBUL'A GELİYOR

          Genç futbolcunun sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün saat 17.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

        • 4

          Beşiktaş, bu transfer için Schalke'ye 6 milyon euro ödeyecek.

        • 5

          1.88 boyundaki Taylan Bulut, sağ bekin yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

        • 6

          Genç oyuncu, geçen sezon 29 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti.

        • 7

          Türk asıllı futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.

        Habertürk Anasayfa