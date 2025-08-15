Taylan Bulut Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Schalke 04'ün 19 yaşındaki sağ beki Taylan Bulut'u kadrosuna kattı. Genç oyuncu, sağlık kontrolleri ve imza için bugün İstanbul'a gelecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek hattına genç bir takviye yaptı.
Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ile anlaşmaya vardı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Genç futbolcunun sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün saat 17.00 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.
Beşiktaş, bu transfer için Schalke'ye 6 milyon euro ödeyecek.
1.88 boyundaki Taylan Bulut, sağ bekin yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.
Genç oyuncu, geçen sezon 29 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti.
Türk asıllı futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.