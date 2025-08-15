Habertürk
        Süper Lig'de sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, 2. haftada ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ligde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon evindeki ilk maçından galip ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk ise Fatih Karagümrük maçında sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i...

        Habertürk / AA
        Giriş: 15.08.2025 - 09:55 Güncelleme: 15.08.2025 - 09:55
        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında bu akşam Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

          Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek başladı.

          Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftaki RAMS Başakşehir maçı rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynadığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

        • 2

          NELSSON VE CUESTA OYNAYAMAYACAK

          Müsabakada statü gereği stoperler Victor Nelsson ile Carlos Cuesta forma giyemeyecek.

          Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı Nelsson ile Kolombiyalı Cuesta'nın lisanslarını çıkarmadı.

        • 3

          TARAFTARLARIYLA 77 GÜN SONRA BULUŞACAK

          Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, 77 gün sonra ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak.

          Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.

        • 4

          SAHASINDAKİ SON 18 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

          Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 18 lig maçında mağlup olmadı.

          Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden "Cimbom", geçen sezon ise RAMS Park'ta çıktığı 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 15 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

          Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 18 iç saha maçında 46 kez rakip fileleri havalandırırken 15 golü kalesinde gördü.

        • 5

          SON 12 RESMİ MAÇI KAZANDI

          Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 12 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

          Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 12 karşılaşmayı da kazandı.

        • 6

          Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

          Bu sezonki tek resmi maçını ligin ilk haftasında Gaziantep FK'ye karşı yapan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

          Söz konusu müsabakalarda 35 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

        • 7

          SON 6 MAÇTA GOL YEMEDİ

          Galatasaray, çıktığı son 6 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

          "Cimbom", söz konusu süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

          Galatasaray, bu sezona da 3-0'lık Gaziantep FK maçıyla başladı.

        • 8

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

        • 9

          Günay

        • 10

          Sallai

        • 11

          Davinson Sanchez

        • 12

          Abdülkerim

        • 13

          Eren

        • 14

          Lemina

        • 15

          Torreira

        • 16

          Sara

        • 17

          Yunus

        • 18

          Sane

        • 19

          Barış Alper

        • 20
