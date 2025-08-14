Habertürk
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama | Dış Haberler

        Dışişleri'nden İsrail'e kınama

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı ayırmaya amaçlayan E1 planını onaylamasını kınadı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.08.2025 - 23:46 Güncelleme: 15.08.2025 - 01:34
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı ayırmaya amaçlayan E1 planını onaylamasını kınadı.

        Bakanlıktan yapılan Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü Ayırmayı Amaçlayan Yerleşim Planının Onaylanması Hk. başlıklı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İsrail’in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır.

        1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yoludur.

        Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz."

        Smotrich "E1" projesini onaylayacağını duyurmuştu

        İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

        İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

        İsrail'in E1 planına tepkiler
