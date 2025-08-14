Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce, 2019'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü tutuklu Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu Rıza Can Özdemir, Hakan Ateş, tutuklu İsmet Abacı hakkında, ‘Edimin ifasına fesat karıştırma' ve ‘Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık’ suçlarından 5 yıldan 14 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Şüpheliler Betül Taşkıt, Görkem Kızılkaya ve Şazime Sena Ayata hakkında ise ‘Edimin İfasına Fesat Karıştırma’ suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, olay tarihinde Beşiktaş Belediye Başkanı Özel Kalemi olan Alican Abacı'nın organizesinde Beşiktaş Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ve o dönem kamu görevi olmayan halihazırda Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yapacağı kutlamalarda kullanılacak malzemelerin doğrudan alım işiyle ilgili süreci başından beri organize ettikleri ileri sürüldü.

Rıza Can Özdemir'in akraba ve arkadaşına ait iki firmadan teklif aldırdıkları, Hakan Ateş ile Rıza Can Özdemir arasında yakın dostluk olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Rıza Can Özdemir’in Hakan Ateş’e ait firmanın faaliyet kapsamına girmemesine rağmen doğrudan alım işine soktukları ve işi aldırdıkları, sonrasında usulsüzlük fark edilince şirketin faaliyet alanında tadilat yaptırıp faaliyet alanına organizasyon işinin eklendiği iddia edildi.

“EN BAŞTAN BERİ KASITLARI BELEDİYEYİ ZARAR UĞRATMAK”

Belediye sürecini tamamıyla Rıza Can Özdemir'in yürüttüğü belirtilen iddianamede, şüpheliler Alican Abacı, İsmet Abacı, Rıza Can Özdemir ve Mehmet Mandacı’nın birlikte hareket ederek Beşiktaş Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün, 29 Ekim kapsamında yapacağı etkinlik nedeniyle doğrudan temin yoluyla yaptığı hizmet alımı işini organize ettikleri, işi alma yeterliliğine sahip olmayan firmayı işe soktukları, bu hususu Rıza Can Özdemir’in yerine getirdiği ileri sürüldü.

İddianamede, gerçekte alınan malzemelerin eksik olmasına rağmen mal kabul aşamasında teknik şartnameye uygun olarak tam gösterildiği belirtilerek, geri planda Alican Abacı'nın babası üzerine firmaya gerçeğe aykırı faturalar kesilerek usulsüzlükleri gizlemeye çalıştıkları iddia edildi. Bu nedenle şüphelilerin en baştan itibaren kasıtlarının Beşiktaş Belediyesini zarara uğratmak, kendilerine kazanç sağlamak olduğu iddia edildi.