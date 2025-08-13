UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe...
Avrupa'da oynanan maçların ardından son 5 sezonu kapsayan UEFA kulüpler sıralaması belli oldu. Takımlarımızın da sıralamadaki yeri belli oldu. İşte detaylar...
- 1
(10. SIRA) ATLETICO MADRID: 83.500 PUAN
- 2
(9. SIRA) BARCELONA: 89.250 PUAN
- 3
(8. SIRA) DORTMUND: 90.750 PUAN
- 4
(7. SIRA) LEVERKUSEN: 91.250 PUAN
- 5
(6.SIRA) PSG: 100.500 PUAN
- 6
(5.SIRA) LIVERPOOL: 107.500 PUAN
- 7
(4.SIRA) MAN CITY: 108.750 PUAN
- 8
(3.SIRA) INTER: 113.250 PUAN
- 9
(2.SIRA) BAYERN MÜNİH: 114.250 PUAN
- 10
(1.SIRA) REAL MADRID: 123.500 PUAN
- 11
(146. SIRA) TRABZONSPOR: 11.000 PUAN
- 12
107. SIRA) BEŞİKTAŞ: 15.000 PUAN
- 13
(84. SIRA) BAŞAKŞEHİR: 19.000 PUAN
- 14
(49. SIRA) GALATASARAY: 41.750 PUAN
- 15
(39. SIRA) FENERBAHÇE: 50.250 PUAN
* Sezona 49. başlayan Fenerbahçe, bu turla birlikte 39. sıraya yükseldi.
