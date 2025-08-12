Habertürk
        Rıdvan Dilmen: Dünya yıldızı transferi kadar önemli bir galibiyet!

        Rıdvan Dilmen: Dünya yıldızı transferi kadar önemli bir galibiyet!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek adını play-off'a yazdırdı. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Feyenoord mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 22:43 Güncelleme: 12.08.2025 - 22:49
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Feyenoord'la kozlarını paylaştı ve rakibini 5-2 mağlup etti. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, toplam 6-4'lük skorla play-off'a yükseldi.

        Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da, Fenerbahçe-Feyenoord maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        "HER ANLAMDA ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET"

        Her anlamda çok önemli bir galibiyet. Yönetimiyle, taraftarıyla, oyuncusuyla, teknik direktörüyle çok önemli bir galibiyet. 42. dakikada toplamda 3-1 geridesiniz ve 5 gol çıkarıyorsunuz. 2-1'lik skorlar sevimsiz skorlardır. Çok riskli bir takım çıkarırsan -Rangers maçı gibi- kontradan gol yersin, çok kontrollü çıkarsan hücum üstünlüğünü alamazsın. Jose Mourinho'nun geldiğinden beri en sağlıklı ve doğru rakip analizi yaptığı bir maçtı. Rakip Fenerbahçe ayarında bir takım değildi.

        "EN BÜYÜK TEBRİK F.BAHÇE TARAFTARININ"

        Soru işaretli bir sezon bekliyor, taraftar gergin, eylülde kongre var, Jose Mourinho tartışılıyor... Bu baskı altında oynamak kolay bir şey değil. Burada oyuncuları ve teknik direktörü kutlarken, en büyük tebriği hiç kuşkusuz Fenerbahçe taraftarı hak ediyor. İlk maçı kaybetmişsin. Gerçekten Fenerbahçe taraftarıyla ilgili söylenecek tek şey, takdirden başka bir şey olmadığıdır. Fenerbahçe devreye 1-0 geride girse sıkıntı olabilirdi, üst üste gelen 2 gol takımı ve taraftarı bir arada tuttu.

        "BU GALİBİYET, DÜNYA YILDIZI TRANSFERİ KADAR ÖNEMLİ"

        Oyuncularda 'Taraftarlara mahcup olmadık' sevinci var. Bu galibiyet 2025-2026 sezon için önemli bir motivasyon. Çok büyük bir dünya yıldızının transferi kadar önemli bir olay olarak görüyorum. Zamanla bunu görme şansımız var.

        "AMRABAT TAKIMIN ENERJİSİNİ YÜKSELTTİ"

        Skriniar henüz fizik olarak %60'larda, beklentilerimin altında kaldı. Hollanda'daki maçın ikinci yarısında ve bugünkü maçın tamamında Amrabat, Fenerbahçe'nin enerjisini yükseltti. Konsantrasyonu, hırsı, öne doğru baskı yapmak istemesi... Öne doğru baskı yapınca çok iyi futbolcu.

        Habertürk Anasayfa