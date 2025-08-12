Balıkesir depreminde yıkılan binanın sahibi ile müteahhidi adliyede

Sındırgı, 10 Ağustos'ta saat 19.53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremde 12'si metruk 16 ev yıkıldı. Yıkılan bu evlerden biri de ilçe merkezindeki zemin katında eczane bulunan 3 katlı bir apartman oldu. Yıkılan binanın enkazında 6 kişi kaldı. Enkaz altındakilerden 2'si kendi imkanıyla çıkarken, diğer 4 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan ve TEKEL'den emekli olan işçi Nihat Önbaş, hastanede kurtarılamadı. Depremin ardından binanın müteahhidi S.S.T. ile yapı sahibi İ.E.K., polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün Sındırgı Adliyesi'ne sevk edildi.

'PROJEDE HER ŞEY BELLİDİR'

Müteahhit S.S.T., savcılıktaki ifadesinde, projede eksik kolon bulunmadığını belirtip, "Biz özellikle kolon sayısını mümkün olduğunca fazla tutarız. İlgili birimlerden geçer, ruhsatlandırılır. Projede her şey bellidir" dedi.

'KOLON KESME SÖZ KONUSU OLAMAZ'

İ.E.K. de binanın 1997 yılında çizilen projeye göre inşa edildiğine dikkati çekip, şunları söyledi: "Necati adında bir ustaya yaptırıldı. Belediye kontrol etti, ruhsat verdi. Kolon kesme söz konusu olamaz, projede bellidir. Daha önce farklı kiracılar oldu, hepsi ruhsatlı çalıştı. Bir ara pideci kiralamıştı, onun da ruhsatını belediye verdi. Fırının ısınmasından dolayı bir sorun olduysa bilemem. Dedikodu yapılıyor, kendi binamızın kolonunu niye keseyim? En son oğlum eczane olarak kullanıyordu."

2 kişinin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.