AI Boom eşsiz bir hızla yeni milyarderler yaratıyor

Yapay zeka (AI) patlaması, tarihin en hızlı servet yaratım dalgasını tetikleyerek 2025'te dikkatleri üzerine çekiyor. Anthropic, SafeSafe Superintelligence, OpenAI ve Anysphere gibi start-up'ların rekor kıran fon toplama turları, yeni kağıt milyonlarını doğururken değerlemeleri zirveye taşıdı. CB Insights verilerine göre, 498 AI "unicorn"u (1 milyar dolar veya üzeri değere sahip özel şirketler) toplam 2.7 trilyon dolarlık bir değere ulaştı; bunların 100'ü 2023'ten bu yana kuruldu. Nvidia, Meta ve Microsoft gibi halka açık şirketlerin hisse fiyatlarındaki artışlar, AI mühendislerine ödenen yüksek maaşlar ve veri merkezi altyapıları, bu servet birikimini hızlandırıyor. MIT araştırmacısı Andrew McAfee, "100 yıllık verilere baktığımızda, bu ölçekte ve hızda bir servet yaratımı hiç görülmedi" diyerek bu fenomeni 'benzersiz' olarak nitelendiriyor.

YENİ MİLYARDERLERİN YÜKSELİŞİ

AI start-up'ları, genç girişimciler ve vizyoner liderler sayesinde yeni milyarderler sahneye çıkıyor. OpenAI'dan geçen yıl eylülde ayrılan Mira Murati, Şubat'ta Thinking Machines Lab'ikurdu ve Temmuz'da tarihin en büyük tohum yatırımı olan 2 milyar dolarla 12 milyar dolar değerleme aldı. Anthropic, 170 milyar dolarlık bir değerlemeyle 5 milyar dolar fon görüşmeleri yaparken, CEO Dario Amodei ve altı kurucu ortağı çoklu milyarder statüsüne ulaşmış görünüyor. 25 yaşındaki Michael Truell ise Anysphere ile Haziran'da 9.9 milyar dolar, birkaç hafta sonra 18-20 milyar dolar değerleme alarak milyarderler arasına katıldı.

ÖZEL ŞİRKETLERDEKİ SERVET VE LİKİDİTE ARAYIŞI AI kaynaklı servetin büyük kısmı hâlâ özel şirketlerde kilitli olduğundan, hissedarların ve kurucuların nakde dönmesi zorlaşıyor. 1990'lardaki dot-com patlamasından farklı olarak, AI start-up'ları venture capital, egemen varlık fonları ve aile ofislerinden gelen sürekli yatırımlarla daha uzun süre özel kalabiliyor. Ancak ikincil piyasaların büyümesi, hisse satışları ve teminatlı borçlanmalarla likidite sağlanıyor. OpenAI, çalışanlarına nakit sağlamak için 300 milyar dolardan 500 milyar dolara yükselen bir değerlemeyle ikincil hisse satışı görüşmeleri yürütüyor. Meta'nın Scale AI'ya 14.3 milyar dolar yatırması ve Alexandr Wang'in Meta AI ekibine katılması gibi, 2023'ten bu yana 73 likidite olayı (birleşmeler, halka arzlar ve çoğunluk hisse alımları) gerçekleşti. BAY AREA’DAKİ AI DALGASI CNBC'nin haberine göre, AI patlaması büyük ölçüde Bay Area'da (San Fransisco Körfez Bölgesi) yoğunlaşıyor ve dot-com dönemini hatırlatan bir tablo çiziyor. Silikon Vadisi, geçen yıl 35 milyar doların üzerinde girişim sermayesi topladı. New World Wealth ve Henley & Partners’a göre, San Francisco’da 82 milyarder bulunurken, New York 66 ile geride kaldı. Milyoner nüfusu son on yılda ikiye katlanırken, 20 milyon doların üzerindeki ev satışları rekor kırdı. MIT’nin Dijital Ekonomi Girişimi eş direktörü Andrew McAfee, "Bu AI dalgasının coğrafi olarak ne kadar yoğun olduğunu görmek şaşırtıcı" şeklinde konuştu ve Silikon Vadisi'nin teknoloji merkezi konumunu koruduğunu vurguladı.

ZENGİNLİK YÖNETİMİ İÇİN YENİ FIRSATLAR Gelecekteki halka arzlarla özel AI servetlerinin likit hale gelmesi, zenginlik yönetimi firmaları için tarihi bir fırsat sunuyor. Büyük özel bankalar, bağımsız danışmanlar ve butik firmalar, AI elitlerini kazanmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak uzman Simon Krinsky, bu servetin çoğunun hâlâ likit olmadığını ve dot-com milyonerlerinin izinden giderek benzer şirketlere yatırım yapabileceğini belirtiyor. Krinsky, "AI grubu da 2000'lerin başında olduğu gibi çeşitlendirme ve profesyonel yönetim arayışına yönelebilir" ifadeleriyle AI’nın geleneksel zenginlik yönetimini dönüştürme potansiyeline işaret ediyor. YAPAY ZEKA MİLYARDERLERİ Liang Wenfeng Joe Lonsdale Yao Runhao Michael Truell xAI ve Çin merkezli DeepSeek'in CEO'su. Şirket 1 milyar dolar değerlemeye ulaştıktan sonra en az 5 milyar dolarlık bir servete sahip oldu. Şirketin en düşük maliyetli AI modeli olarak biliniyor. Girişim sermayedarı. Şirketleri Palantir ve Anduril ile Forbes listesine zaten girmiş durumda. Aşk temalı AI dating uygulamasıyla sevgi ve başarıyı birleştirerek Yao'yu milyarder yaptı. Anysphere, Haziran'da 9.3 milyar dolar değerleme aldı ve muhtemelen üç kurucusunu milyarder yaptı. Brett Adcock Aravind Srinivas Ilya Sutskever Mira Murati Seri girişimci ve AI robotik şirketi Figure'ın kurucusu. Figure, Nisan'daki fon toplama ile 2.5 milyar dolar değerleme alarak Adcock'u milyarder yaptı. Perplexity'nin CEO'su ve kurucu ortağı. AI arama motoru geçen ay 1 milyar doların üzerinde değerleme alınca muhtemelen milyarder statüsüne kavuştu. Diğer üç kişi de muhtemelen milyarder. Eski baş bilim insanı, Safe Superintelligence'ı kurmak için ayrıldı. Nisan'daki fon toplama sonrası bir aydan kısa sürede 2 milyar doların üzerinde değerleme alarak Sutskever'ı milyarder yaptı. OpenAI'daki eski şef, Thinking Machines'ı başlattı ve hızla 2 milyar dolar değerleme topladı. Alexander Wang Lucy Guo Dario Amodei Michael Intrator 28 yaşındaki kurucu ortak ve Scale AI'nın eski CEO'su. Şirketi 1 milyar dolar değerlemeye ulaştıktan sonra milyar dolarlık bir servete kavuştu. Şu anda 5.1 milyar dolarlık bir servete sahip. Scale AI ve xAI ile bağlantılı. Scale AI'da şu anda çalışan Passes adlı bir OnlyFans çalışanı. Şu anda 1 milyar doların üzerinde bir servete sahip. Scale AI'nın en büyük hissedarlarından biri. Anthropic'in kurucu ortağı, tahmini net değeri 1.2 milyar dolar. Şirketin mevcut değeri 17 milyar doları aştığı için bu rakam daha da yüksek olabilir. Birçok kurucu ve erken yatırımcı arasında yer alıyor. CoreWeave'in kurucu ortağı ve CEO'su. Halka arz ve yükselen hisse senedi fiyatlarıyla tahmini 10 milyar dolarlık bir servete ulaştı. En az altı kişiyi, baş geliştirme görevlisi ve baş strateji görevlisi de dahil olmak üzere milyarder yaptı.