Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo

        Galatasaray sağ bekte de oynayabilen bir stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı; ilk hedefte ise Wilfried Singo var

        Giriş: 12.08.2025 - 10:59 Güncelleme: 12.08.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kaleci ve stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın rotası Fransa’ya döndü.

        • 2

          Galatasaray, Okan Buruk’un raporları doğrultusunda sağ bekte de oynayabilen bir stoperi kadrosuna katmak istiyor.

        • 3

          Sarı-kırmızılıların listesinin başındaki isim ise Wilfried Singo…

        • 4

          2023 yazında Torino’dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco’ya transfer olan 24 yaşındaki futbolcu için kapı 40 milyon Euro’dan açıldı.

        • 5

          Galatasaray ise mecburi satın alma maddesi de yer alan bir kiralama teklifi sundu.

        • 6

          Sarı-kırmızılılar Monaco’nun inadını kırarak toplamda 25 milyon Euro gibi bir bedelle Singo’yu transfer etmek istiyor.

        • 7

          Okan Buruk stoper bölgesine mutlaka bir takviye yapılması gerektiğini düşünüyor. Galatasaray 24 yaşındaki yıldız için tüm şartlarını zorluyor.

        • 8

          Ligue 1’de Monaco formasıyla 52 maça çıkan Singo 2 gol atarken 3 golün de hazırlayıcısı oldu.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        Habertürk Anasayfa