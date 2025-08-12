Kurak yaz tarımı vurdu!

Türkiye’de yaşanan zirai don ve kuraklık, tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Kuraklığın tarıma olumsuz etkilerini 2008, 2014 ve 2021 yıllarında da yaşamıştık. Bitkilerin çıkış̧ ve gelişme döneminde ihtiyaç duydukları suyun toprakta bulunmaması nedeniyle söz konusu yıllarda hem verimde hem de kalitede ciddi sorunlar yaşanmıştı. O yıllarda kuraklık sonucu tarımsal üretim önemli ölçüde düşmüştü. Bu yıl da ülkemizde zirai don ve kuraklık sebebiyle üretimde azalmalar meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde zirai donun yaz meyvelerinin yanı sıra kış meyveleri için de fiyat artışına neden olacağını yazmıştık.

Ülkemizin küresel ölçekte yarı kurak bir iklim kuşağında bulunması kuraklığın hassasiyetini artırıyor. İklim krizinin yarattığı yağışsızlık ile beraber sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üstüne çıkması Trakya bölgesinde ayçiçeğinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde buğday ve arpada, Karadeniz Bölgesi’nde fındık ve nispeten çayda verim kaybına neden oldu.

"YÜZDE 60 VERİM KAYBI VAR"

Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yüzde 40'ını Trakya bölgesinin karşıladığını anımsatan Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, "İklim krizinin yarattığı yağışsızlık ile beraber ayçiçeği ürünlerinde çok sıkıntılı bir yıl geçiriyoruz. Yüzde 60’a yakın verim kaybı, bununla birlikte kalite kaybı var.

Çiftçi 40- 50 kilo biçiyor. Zaten çiftçi, dönümde 110- 120 kg alırsa maliyetini kurtarır; o da geçen yılki fiyata göre. Tabii geçen sene mazot 35 TL idi, şu an 55 TL. Gübre 9-10 liraydı, şimdi 27-28 lira. Bundan dolayı ayçiçek üreticisi büyük bir sıkıntı içerisinde" dedi. ÜRETİCİ DESTEK BEKLİYOR Üretici önümüzdeki sene ayçiçeğini ekmezse açığın daha da büyüyeceğine dikkat çeken Ekrem Şaylan, "Bir yerde iklim şartları da buna müsaade etmiyor. Sürdürülebilirlik açısından üretici de devletten destek bekliyor" açıklamasında bulundu. Ekrem Şaylan'a TÜİK'in tahminine göre, bu yıl ayçiçeği üretiminde yüzde 4,8 oranında artış beklendiğini hatırlattığımızda ise bu tahminin iyimser olduğunu öne sürdü. "BAZI ARAZİLERE BİÇER BİLE GİRMEDİ" Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu da kurak geçen sezondan yakındı. İskenderoğlu, kuraklığın Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin gibi illerde kuru alanlarda (örneğin makarnalık buğday) yüzde 70, sulu alanlarda (durum buğdayı, sert buğday, yumuşak buğday, iri taneli buğday) ise yüzde 25 rekolte düşüklüğüne sebep olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da arpanın yüzde 20'sini, buğdayın da yüzde 15'ini ürettiklerini anımsatan Süleyman İskenderoğlu, "Çiftçilerden aldığımız bilgilere göre, sulu alanlarda yağmur az olduğu için bitki gelişim gösteremedi. Kuru alanlarda ise bazı arazilere biçer bile girmedi" dedi. "GEÇEN SENEYE GÖRE FINDIKTA YÜZDE 50 KAYIP VAR" Dünya fındık üretiminin yüzde 64'üne sahip Karadeniz'de fındık hasadı başladı ancak kuraklık fındıkta da olumsuz etkisini gösterdi. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "En çok kayıp Ordu ilinde. Giresun bölgesinde sıcaklığın etkileri yer yer var ama batıdaki Düzce, Sakarya, Çarşamba bölgesinde kuraklıktan daha fazla fındık bahçesi etkilendi ve fındığın randımanı düştü. Geçen seneye göre yüzde 50 kayıp var. Rekolte tamamlandığında yüzde 30 kayıp daha bekliyoruz. 750 bin ton rekolte beklenirken bu sene 400 bin ton altı bekleniyor. Eğer ilerleyen zamanda üretici fındığını hızlı pazara indirmezse fındık fiyatlarının açıklanan taban fiyatının çok üzerinde olacağını düşünüyoruz" dedi. Zirai don, kuraklık yanı sıra fındık bahçesinde görülen kahverengi kokarca sorununun da devam ettiğini vurgulayan Nurittin Karan, fındık toplandıktan bu zararın tespit edileceğini söyledi.

“ÇAY ÜRETİCİSİNİ KURAKLIKTAN ZİYADE ÖZEL SEKTÖR VURDU” Çay üreticisini kuraklıktan daha fazla özel sektörün olumsuz etkilediğini belirten Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy ise şunları söyledi: "Çay üreticisi bu yıl para kazanmadı. Yaş çay alım fiyatı 25,44 TL ama özel sektör, üreticiden 14-15 liradan alıyor. Özel sektör üreticiyi sömürüyor. Çay üreticisi çay tarımından vazgeçemez. Bölgemizde alternatif bir ürün yok. O yüzden talebimiz Meclisten çay kanununun geçmesi." *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir. *Görsel temsili