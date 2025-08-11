UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 12 Ağustos Salı akşamı (yarın) Feyenoord ile 2-1'in rövanşında karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, ilk maçta alınan 2-1'lik mağlubiyete rağmen iki takımın tur şansının eşit olduğunu söyledi.

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ben hala turun %50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var."

"İlk maçtan sonra cehennem demiştim. Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam yaratabiliyor. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Güzel bir ortam vardı. Bizim taraftarımız da pozitif bir atmosfer yaratabilir. Bunun tek başına avantaj olmadığını söyleyebilirim ama ev sahibi için etkili bir durum."

"TALISCA VE İSMAİL'İN GERİ DÖNMESİ GÜZEL" "Talisca'nın durumu İsmail'den daha iyi. En kısa sürede iyileşip bu maçta hazır olmak için çalıştı. İsmail, ondan daha sonra sakatlandı. İyileşme anlamında Talisca'nın arkasında ama bizim için kulübede bir opsiyon. Onların ikisinin de geri dönmesi güzel. Yarın ilk maçtaki oyuncuların aynısı ve Talisca ile İsmail olacak elimizde." "GEÇİŞ OYUNU TÜM TEKNİK DİREKTÖRLER İÇİN ÖNEMLİ" "Geçiş oyunu, sadece benim için değil, tüm teknik direktörler için önemli. Oyunda sürekli geçişler oluyor. Eğer yarın da buna bakarsanız, ne kadar çok olduğunu görürsünüz. Geçişler tüm teknik direktör için önemli. Elinizdeki oyunculara göre oynarsınız. Ama oyun içerisinde geçişler her zaman var. Herhangi bir hocaya da sorsanız, aynısını söylerler diye düşünüyorum."

"HAFTA SONU MAÇ YAPMAMAK BİZİM İÇİN AVANTAJ DEĞİL" Deneyimli teknik adam, "Feyenoord'un ligde maç yapmasını, kendilerinin ise maç yapmamasını bir avantaj olarak görüyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın da yarısını dinlendirmeyi başardılar. 3 oyuncunun sakatlığını bilmiyordum ama belirttiğiniz isimlere bakarsak, ben de U18 Takımı'ndan sakat oyuncuları söylerdim. Söylediğiniz isimler, oynamayan isimler. Bizim için avantaj olduğunu düşünmüyorum. Ama bizim için maçımızın ertelenmesi iyi oldu. Bütün odağımızı yarınki maça verdik. Feyenoord için negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum." "BAŞLANGIÇ HEDEFİMİZ PLAY-OFF'A KALMAK" Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmak için maç maç ilerlediklerini kaydeden Portekizli hoca, "Başlangıç için hedefimiz play-off'a kalmak. Play-off'a kaldıktan sonra lig aşamasına kalmak. Maç maç bakmamız gerekiyor. Hedefimiz geçen sene ile aynı, öncelikle eleme turunu geçmek ve sonrasına bakmak. Önceliğimiz yarınki maç" dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI Mourinho, Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili soruya ise, "Kerem Aktürkoğlu'nu tabii ki biliyorum ama kendisi Benfica'nın oyuncusu.Portekiz Ligi'ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum. Çalışmadığım zamanlar Portekiz Ligi'ni daha çok izliyordum ama dediğim gibi, o Benfica'nın oyuncusu." şeklinde yanıt verdi.