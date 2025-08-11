Habertürk
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası: Ege kıyılarından Akdeniz'e severek tüketilen yaz yemekleri!

        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası: Ege kıyılarından Akdeniz'e severek tüketilen yaz yemekleri!

        Ege ve Akdeniz kıyıları sadece masmavi denizi ve huzurlu atmosferiyle değil, mutfak kültürüyle de büyülüyor. Zeytinyağı, taze otlar, deniz ürünleri ve mevsim sebzeleriyle hazırlanan yemekler, hafif ama doyurucu bir lezzet sunuyor. İşte hem sağlıklı hem de damak çatlatan 6 özel yemek önerisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 07:30 Güncelleme: 11.08.2025 - 07:32
        • 1

          Türkiye’nin iki lezzet durağı Ege ve Akdeniz, sofralara sağlıklı ve hafif yemekler getiriyor. Taze balıklardan zeytinyağlı sebze yemeklerine uzanan geniş mutfak kültürü, her lokmada güneşin ve denizin izlerini taşıyor. Siz de bu 6 yemekle mutfağınızda Ege ve Akdeniz esintisini yakalayabilirsiniz!

        • 2

          1. ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

          Ege mutfağının hafif ve sağlıklı lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı enginar, havuç, patates ve bezelye ile birlikte pişirilir. Limon ve dereotu ile tatlandırılarak soğuk servis edilir.

        • 3

          2. FAVA

          Bakla ezmesi olarak da bilinen fava, Ege sofralarının vazgeçilmez meze çeşitlerinden biridir. Zeytinyağı, limon suyu ve dereotu ile harmanlanarak kremsi bir kıvamda hazırlanır.

        • 4

          3. BALIK BÖREĞİ

          Akdeniz kıyılarında sıkça yapılan balık böreği, fileto balıkların yufkaya sarılıp kızartılmasıyla hazırlanır. Yanında limon dilimleriyle servis edilir.

        • 5

          4. ŞAKŞUKA

          Patlıcan, biber, kabak gibi sebzelerin kızartılıp domates sosuyla harmanlanmasıyla yapılan şakşuka, hem Ege hem Akdeniz sofralarının yaz aylarında vazgeçilmezidir.

        • 6

          5. KEKİKLİ IZGARA LEVREK

          Taze kekik, zeytinyağı ve limon ile marine edilen levrek, ızgarada pişirilerek hafif ama lezzetli bir ana yemek olarak sunulur. Akdeniz mutfağının deniz kokan tariflerinden biridir.

        • 7

          6. GİRİT USULÜ KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI

          Kabak çiçekleri, zeytinyağlı pirinç harcıyla doldurulup hafifçe pişirilir. Girit mutfağının zarif ve narin lezzetlerinden biridir.

          Fotoğraf kaynak: IStock

