Türkiye'nin yaz lezzeti haritası: Ege kıyılarından Akdeniz'e severek tüketilen yaz yemekleri!

Türkiye’nin iki lezzet durağı Ege ve Akdeniz, sofralara sağlıklı ve hafif yemekler getiriyor. Taze balıklardan zeytinyağlı sebze yemeklerine uzanan geniş mutfak kültürü, her lokmada güneşin ve denizin izlerini taşıyor. Siz de bu 6 yemekle mutfağınızda Ege ve Akdeniz esintisini yakalayabilirsiniz!