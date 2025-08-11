Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçerken hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Kars çevreleri, Ağrı'nın doğu kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege‘de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege‘de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.