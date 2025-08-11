Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden 1 ay önce uyarılarda bulunarak, bölgedeki risklere dikkat çektiği ortaya çıktı. Üşümezsoy, 6.1'lik Balıkesir depremiyle sosyal medyada gündem olan tahminini Habertürk TV'de anlattı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Deprem İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.
PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY, 1 AY ÖNCE UYARMIŞ
SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU TAHMİNİ ANLATTI
