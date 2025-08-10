Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!
Fenerbahçe, Arsenal'da forma giyen Ukraynalı sol bek Oleksandr Zinchenko'yu gündemine aldı. İşte detaylar...
Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe son olarak gündemine Arsenal'ın Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko'yu aldı.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Oleksandr Zinchenko'ya talip oldu.
Haberde Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Ukraynalı oyuncu ile kısa süre içerisinde görüşme gerçekleştirileceği bildirildi.
6 NUMARA OYNATMAYI PLANLIYOR
Teknik direktör Jose Mourinho'nun; 8 senelik Premier Lig tecrübesi ve geçiş oyunundaki becerisi sebebiyle Zinchenko'nun transferine onay verdiği öğrenildi. Portekizli isim, deneyimli futbolcuyu 6 numarada oynatmayı planlıyor.
Zincenhko'nun İngiliz ekibi Arsenal ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
