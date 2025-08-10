Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Zinchenko hamlesi!

        Fenerbahçe, Arsenal'da forma giyen Ukraynalı sol bek Oleksandr Zinchenko'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 23:01 Güncelleme: 10.08.2025 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe son olarak gündemine Arsenal'ın Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko'yu aldı.

        • 2

          TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Oleksandr Zinchenko'ya talip oldu.

        • 3

          Haberde Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Ukraynalı oyuncu ile kısa süre içerisinde görüşme gerçekleştirileceği bildirildi.

        • 4

          6 NUMARA OYNATMAYI PLANLIYOR

          Teknik direktör Jose Mourinho'nun; 8 senelik Premier Lig tecrübesi ve geçiş oyunundaki becerisi sebebiyle Zinchenko'nun transferine onay verdiği öğrenildi. Portekizli isim, deneyimli futbolcuyu 6 numarada oynatmayı planlıyor.

        • 5

          Zincenhko'nun İngiliz ekibi Arsenal ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 6
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        "Tarama çalışmaları sürecek"
        "Tarama çalışmaları sürecek"
        Google'ın deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
        Google'ın deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
        Sındırgı beşik gibi
        Sındırgı beşik gibi
        Ünlülerden geçmiş olsun mesajları
        Ünlülerden geçmiş olsun mesajları
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        İDO feribotu kayaya çarptı
        İDO feribotu kayaya çarptı
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Meryem öğretmenden acı haber!
        Meryem öğretmenden acı haber!
        Memur-Sen'den 'en düşük memur maaşı' açıklaması
        Memur-Sen'den 'en düşük memur maaşı' açıklaması
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Habertürk Anasayfa