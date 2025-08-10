Habertürk
        Cuesta adım adım ayrılığa!

        Cuesta adım adım ayrılığa!

        Galatasaray'da Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta için ayrılık ihtimali güçleniyor. Geçtiğimiz sezon 8 milyon euro bedelle kadroya katılan 26 yaşındaki stoper, transfer döneminde iki kulübün radarına girdi.

        Giriş: 10.08.2025 - 12:54 Güncelleme: 10.08.2025 - 12:54
        • 1

          Rusya’dan Spartak Moskova, Cuesta için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, kısa süre önce Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama da oyuncu için devreye girdi.

        • 2

          Spartak’ın satın alma opsiyonu olarak 5 milyon euro önermesi gündeme geldi.

        • 3

          Ancak Galatasaray yönetimi, hem Spartak Moskova hem de Vasco da Gama için net tavrını koydu.

        • 4

          Sarı kırmızılılar, sadece zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama tekliflerini değerlendirecek. Opsiyonlu tekliflere ise sıcak bakılmıyor.

        • 5

          Teknik heyetin yeni sezon planlamasında düşünmediği Cuesta’nın, özellikle Spartak Moskova’ya transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

        • 6

          Vasco da Gama cephesinin ise kısa süre içinde resmi teklifini iletmesi bekleniyor.

        • 7

          Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından Kolombiyalı savunmacının geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

        • 8

          Tarafların anlaşması halinde Cuesta, Rusya ya da Brezilya’nın yolunu tutabilir.

        Yazı Boyutu
