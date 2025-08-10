Cuesta adım adım ayrılığa!
Galatasaray'da Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta için ayrılık ihtimali güçleniyor. Geçtiğimiz sezon 8 milyon euro bedelle kadroya katılan 26 yaşındaki stoper, transfer döneminde iki kulübün radarına girdi.
- 1
Rusya’dan Spartak Moskova, Cuesta için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, kısa süre önce Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama da oyuncu için devreye girdi.
- 2
Spartak’ın satın alma opsiyonu olarak 5 milyon euro önermesi gündeme geldi.
- 3
Ancak Galatasaray yönetimi, hem Spartak Moskova hem de Vasco da Gama için net tavrını koydu.
-
- 4
Sarı kırmızılılar, sadece zorunlu satın alma maddesi içeren kiralama tekliflerini değerlendirecek. Opsiyonlu tekliflere ise sıcak bakılmıyor.
- 5
Teknik heyetin yeni sezon planlamasında düşünmediği Cuesta’nın, özellikle Spartak Moskova’ya transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.
- 6
Vasco da Gama cephesinin ise kısa süre içinde resmi teklifini iletmesi bekleniyor.
-
- 7
Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından Kolombiyalı savunmacının geleceğinin netleşmesi bekleniyor.
- 8
Tarafların anlaşması halinde Cuesta, Rusya ya da Brezilya’nın yolunu tutabilir.