        Şarkıcılar, oyunculardan iki kat daha ünlü

        Şarkıcılar, oyunculardan iki kat daha ünlü

        Sosyal medya hesaplarının takipçi sayıları kıyaslandığında şarkıcıların oyunculardan iki kat daha fazla ünlü olduğu görülüyor. Şarkıcılarda; kadınlar, oyuncularda ise erkekler daha fazla takipçiye sahip. En çok takipçisi olan ünlü ise bir futbolcu. Yüksek takipçi sayısına sahip şarkıcılardan biri olan Jennifer Lopez, 'Google Görseller'in ortaya çıkmasına ilham verdi

        Giriş: 10.08.2025 - 00:02 Güncelleme: 10.08.2025 - 00:18
        300 trilyon görsele ilham oldu
        5 Ağustos'ta ABD'li ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in konserinde dikkat çekici bir unsur vardı. O da; 56 yaşındaki Lopez'in 4 kuşaktan da hayranının olması.

        KUŞAKLAR

        Baby Boomers... 1946 - 1964

        X Kuşağı... 1965 - 1979

        Y Kuşağı... 1980 - 1994

        Z Kuşağı... 1995 - 2012

        Jennifer Lopez'in konserindeki seyirci profili, sahnedeki performansı kadar etkileyiciydi. Her kuşaktan her meslek grubundan kişiye hitap etmesi, her şarkıcının hayran profilinde görülen bir durum değil. Konserinde; iş insanları da vardı, onların çalışanları da... Öğrenciler de vardı, onların anne - babaları da...

        Konseri seyrederken aklıma gelen ilk soru şuydu; "Nasıl bu kadar enerjik ve heyecanlı olabiliyor? Nasıl bu kadar geniş yelpazede bir hayran kitlesine sahip?

        SERVETİ 400 MİLYON DOLAR

        11 albüm çalışmasının yanı sıra 5 kıtayı kapsayan 3 dünya turnesi ve sinema filmi ile TV dizisi olmak üzere 29 oyunculuk çalışması bulunan Jennifer Lopez'in serveti 400 milyon dolar (16.266.080.560 TL)

        Jennifer Lopez'in ne denli bir hayran kitlesine sahip olmasının ana malzemesi elbette şarkıları ve sahne şovları. O ana malzemeler; çalışkanlık, heyecan işini sevme ve mesleğine duyduğu saygının temelinde yükseliyor.

        Jennifer Lopez'in 'Up All Night Live In 2025' adılı dünya turnesi kapsamında; 3 kıtada, 12 ülkede 22 konser verdi. Üstelik bunu sadece 35 gün içinde yaptı.

        Jennifer Lopez'in sahip olduğu yetenekler ve meziyetlerden elde ettiği kazançlar sosyal medyadaki takipçi sayısıyla da gözler önüne seriliyor. 248 milyon kişi tarafından takip edilen Lopez, eğer bir ülke olsaydı nüfus sıralamasında 5'inci sırada yer alırdı.

        Sosyal medya demişken; en çok takipçi sayısına sahip kişi Cristiano Ronaldo...

        Instagram'daki hesabı 662 milyon kişi tarafından takip ediliyor. Öyle ki 694 milyon takipçiye sahip olan Instagram'ın kendi takipçisi arasındaki fark sadece 32 milyon kişi...

        Cristiano Ronaldo'nun sayılarla arasının iyi olduğu tek mecra, sosyal medya değil...

        SERVETİ 923 MİLYON DOLAR

        Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynayan 40 yaşındaki Portekizli Cristiano Ronaldo'nun serveti, 2025'te 925 milyon dolara ulaştı.

        FIFA Yılın Futbolcusu... 3

        UEFA Yılın Futbolcusu... 4

        Oynadığı Kulüplerin Liglerinde Yılın Futbolcusu... 12

        Oynadığı Kulüplerin Liglerinde Sezonun Futbolcusu... 9

        BALLON D'OR... 5

        Altın Ayakkabı... 4

        Puskas Ödülü... 1

        Gol Krallığı... 22

        Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu... 5

        Oynadığı Kulüplerde Kazandığı Kupa (Lig ve Diğer)... 25

        Milli Takım Şampiyonluğu... 1 (2016 Avrupa Kupası)

        En Çok Milli Takım Forması Giyen Futbolcu... 221 (138 Gol)

        Kariyeri Boyunca En Çok Gol Atan Futbolcu... 938

        Kırmadığı rekor kalmayan Cristiano Ronaldo'nun attığı her golden, takımının kazandığı her maçtan sonra büyük bir sevinç yaşaması, azminin, motivasyonunun ve çalışkanlığının en belirgin gösterilerinden biri olarak göze çarpıyor.

        Jennifer Lopez'i seyrederken aklıma, Google Görseller'in doğmasına nasıl ilham kaynağı olduğu geldi. 2000'deki Grammy Ödülleri'nde giydiği yeşil elbiseyle öyle bir etki bıraktı ki milyonlarca kişi bilgisayarının başına geçerek Lopez'i o haliyle bir kez daha görmek istedi. Arama çubuğuna da 'Yeşil elbise', 'Jennifer Lopez elbise', ‘Grammy yeşil elbise’ gibi anahtar kelimeler yazarak fotoğraflara ulaşmaya çalıştı. O günler de Google'da 'Görseller' bölümü bulunmuyordu. Google'u geliştirenler, yeşil elbiseli Jennifer Lopez'in aranmasından ilham alarak günümüzde kadar yaklaşık 300 trilyon fotoğrafın olduğu 'Görseller' bölümü oluşturdu.

        'SELENA' İLE ŞARKICI OLDU

        'Fly Girl' olarak seçildiği ilk çalışması olan 1991 yapımı 'In Living Color' adlı televizyon programından Janet Jackson'ın dansçısı olmak için ayrıldı.

        'Selena' adlı sinema filminde; hayatını 1995'te kaybeden şarkıcı Selena'yı canlandırmak için şan dersi aldı ve böylelikle şarkı söylemek istediğini keşfetti.

        2001'de yayınladığı 'JLo' albümü Billboard 200'de bir numara oldu. Ayrıca aynı hafta içinde gösterime giren 'The Wedding Planner' filmi gişede ilk sırada yer aldı. Böylelikle Lopez, aynı hafta içinde hem albümü hem de filmi birinci numara olan ilk sanatçı oldu.

        2005'te yayınladığı 'Rebirth' albümü, o güne kadar Türkiye’de en çok satan yabancı albüm oldu.

        Giydiği bodysuitler ile moda akımı başlattı.

        Jennifer Lopez'i seyrederken, şarkıcı yönünü mü yoksa oyuncu yönünü mü daha çok sevdiğimi de düşünüyordum. O esnada şarkıcıların mı yoksa oyuncuların mı daha ünlü olduğunu merak ettim. Bunu en iyi ölçümlerinden biri hiç şüphesiz sosyal medya takipçilerinin sayısı. Ana meslekleriyle kategorize ederek en çok takip edilen ilk 10 ünlünü takipçi sayıları bu konuda bir fikir verdi.

        KADIN ŞARKICILAR

        ♦️ Selena Gomez (33)... 418 milyon

        ♦️ Ariana Grande (32)... 374 milyon

        ♦️ Beyonce (43)... 310 milyon

        ♦️ Taylor Swift (35)... 280 milyon

        ♦️ Jeniffer Lopez (56)... 248 milyon

        ♦️ Nicki Minaj (42)... 224 milyon

        ♦️ Miley Cyrus (32)... 212 milyon

        ♦️ Rihanna (37)... 149 milyon

        ♦️ Billie Eilish (23)... 125 milyon

        ♦️ Shakira (48)... 93 milyon

        • TOPLAM... 2 MİLYAR 433 MİLYON

        Selena Gomez

        * Parantez içindeki rakamlar; kişilerin yaşları...

        Kadın şarkıcılarla, erkek meslektaşları arasındaki fark; 1 milyar 519 bin kişi...

        ERKEK ŞARKICILAR

        ♦️ Justin Bieber (31)... 294 milyon

        ♦️ Drake (38)... 142 milyon

        ♦️ Snoop Dogg (53)... 88 milyon

        ♦️ The Weeknd (35)... 78 milyon

        ♦️ Justin Timberlake (44)... 72 milyon

        ♦️ Zayn Malik (32)... 53 milyon

        ♦️ Bad Bunny (31)... 49 milyon

        ♦️ Ed Sheeran (34)... 49 milyon

        ♦️ Eminem (52)... 46 milyon

        ♦️ Bruno Mars (39)... 43 milyon

        • TOPLAM... 914 MİLYON

        Justin Bieber

        Kadın ve erkek şarkıcıların toplam takipçi sayısı; 3 milyar 347 milyon kişi... Kadın ve erkek oyuncuların toplam takipçi sayısı ise 1 milyar 750 milyon kişi. Şarkıların, oyunculardan iki kat daha fazla takipçi sayısına sahip olduğu görülüyor.

        KADIN OYUNCULAR

        ♦️ Zendaya (28)... 177 milyon

        ♦️ Gal Gadot (40)... 107 milyon

        ♦️ Shraddha Kapoor (38)... 94 milyon

        ♦️ Priyanka Chopra (43)... 92 milyon

        ♦️ Alia Bhatt (32)... 86 milyon

        ♦️ Millie Bobby Brown (21)... 63 milyon

        ♦️ Reese Witherspoon (49)... 30 milyon

        ♦️ Sidney Sweeney (27)... 25 milyon

        ♦️ Nicole Kidman (58)... 10 milyon

        ♦️ Natalie Portman (44)... 9 milyon

        • TOPLAM... 693 MİLYON

        Zendaya

        Erkek oyuncularla, kadın meslektaşları arasındaki fark; 364 milyon kişi...

        ERKEK OYUNCULAR

        ♦️ Dwayne Johnson (53)... 392 milyon

        ♦️ Kevin Hart (46)... 176 milyon

        ♦️ Vin Diesel (58)... 103 milyon

        ♦️ Will Smith (56)... 69 milyon

        ♦️ Akshay Kumar (57)... 66 milyon

        ♦️ Tom Holland (29)... 63 milyon

        ♦️ Leonardo DiCaprio (50)... 59 milyon

        ♦️ Chris Hemsworth (41)... 58 milyon

        ♦️ Robert Downey Jr. (60)... 57 milyon

        ♦️ Tom Cruise (63)... 14 milyon

        TOPLAM... 1 MİLYAR 57 MİLYON

        Dwayne Johnson

